Рост цен на электронику в РФ может составить 10-30%

25 февраля. FINMARKET.RU - На фоне нестабильной геополитической ситуации в России начали растина электронику, рассказал "Известиям" источник, близкий к одному из онлайн-ритейлеров.

"Уже сейчас часть поставщиков объявила об ограничениях поставок и пересмотре цен, по нашим прогнозам, можно ожидать их роста на 10-30%", - утверждает собеседник издания.

Цены подскочили из-за переоценки курса доллара в ряде торговых сетей на 15-30%, сказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Пока повысили цены только на "яблочные" смартфоны, по остальным позициям решение еще не принято, отметил источник, близкий к другой розничной сети.

Источник, близкий к одному из производителей электроники, отметил, что пока больше всего вопросов вызывает то, как будут работать цепочки расчетов, платежные системы и инструменты. По словам собеседника, возможна перестройка логистических цепочек. Зачастую железнодорожные поставки из Китая направляются в Нидерланды, там техника перепаковывается и отправляется в Россию уже автотранспортом, утверждает он.

Как ранее рассказывали "Известиям" эксперты и участники рынка, за январь спрос на смартфоны России резко вырос - люди скупали гаджеты из-за опасений введения санкций со стороны США.

По мнению руководителя проекта Content-Review Сергей Половников, никакого смысла скупать электронику сейчас нет. Она уже подорожала в ряде торговых сетей, а раз так, то сэкономить на покупке уже не получится, рассуждает он. К тому же,- плохая инвестиция, отметил эксперт. Цены летят вверх на панике, в них заложена геополитическая нестабильность, а когда ситуация более или менее разрядится, цены пойдут вниз, уверен эксперт.

Покупка электроники в кризисных ситуациях - выброшенные деньги, согласен гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Это наглядно доказал опыт конца 2014 года, когда во время обвала рубля люди покупали по пять телевизоров, а потом не могли от них избавиться. Дефицита электроники на рынке нет, поэтому перепродать такую технику практически невозможно, и при этом каждая отдельно взятая модель с годами только дешевеет, заключил эксперт.