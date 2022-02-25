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25 февраля 2022 года 08:35
ЦБ окажет санкционным банкам любую необходимую поддержку
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Гавриил Григоров/ТАСС
25 февраля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ пообещал санкционным банкам любую необходимую поддержку в рублях и валюте, при необходимости готов задействовать дополнительные меры, говорится в сообщении на сайте регулятора. "Банк России и правительство РФ будут оказывать любую необходимую поддержку банкам, подпавших под санкции западных государств", - заявили в ЦБ. США вчера включили в санкционный список Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "ФК Открытие". В начале недели под ограничительные меры США и ЕС попали Промсвязьбанк и АБ "Россия". "Все банки заблаговременно разработали план мер по обеспечению бесперебойного функционирования в условиях санкций, и мы оцениваем эти планы как адекватные ситуации", - указал ЦБ. "Все операции банков в рублях будут осуществляться, и соответствующие услуги предоставляться всем клиентам в обычном режиме. Все средства клиентов в иностранной валюте также сохранены и могут быть выданы в валюте счета. Банк России готов оказать поддержку банкам средствами в рублях и иностранной валюте", - заявил регулятор. "Банки сохраняют высокий запас устойчивости и имеют значительный потенциал развития бизнеса по кредитованию российской экономики. Подавляющая часть баланса каждого банка (более 80%) номинирована в рублях. Валютные кредиты в основном предоставлены кредитоспособным российским предприятиям, которые продолжат их обслуживать", - говорится в сообщении. Банк России готов задействовать дополнительные меры для обеспечения устойчивости и непрерывности операционной деятельности банков, защиты интересов их кредиторов и вкладчиков.
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