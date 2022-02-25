Бизнес РФ просит власти поддержать инвестиции

25 февраля. FINMARKET.RU - Российскийожидает, что новые санкции окажутся более жесткими, чем предыдущие, но уже умеет адаптироваться к кризисам и готов работать в сложных условиях, заявил вчера глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в ходе встречи бизнеса с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Российский бизнес, начиная с 2014 года, научился адаптироваться к кризисным явлениям. И более того, не только адаптироваться, но и решать задачи развития", - сказал он.

"Мы прекрасно понимаем, что новые санкции будут намного жестче всех предыдущих ограничений и коснутся многих секторов - финансового сектора, добывающих отраслей, поставок технологического оборудования, они коснутся определенных видов сырья и комплектующих, могут быть нарушены цепочки поставок, транспортно-логистические цепочки. И безусловно, чтобы сдемпфировать все эти ограничения, российскому бизнесу, российским компаниям придется работать еще более энергично и эффективно", - отметил Шохин.

По его словам, бизнес видит свою задачу в том числе в том, чтобы обеспечивать "бесперебойную работу своих предприятий, не допуская сокращения рабочих мест, дефицита, ажиотажного спроса, скачков цен".

"Надо будет активно реализовывать стратегию импортозамещения, искать новых партнеров в тех странах, которые готовы к продолжению сотрудничества", - заявил глава бизнес-ассоциации.

Путин в рамках совещания высказал надежду, что бизнес проявит понимание и готовность "солидарно работать с правительством в поисках тех инструментов, которые поддерживали бы производство, экономику, рабочие места", и заверил, что власти со своей стороны готовы "обеспечить большую свободу предпринимательской деятельности".

Диалог с президентом о будущем бизнеса в условиях санкций Шохин сопроводил перечнем "соображений", реализация которых, по его мнению, позволила бы не только адаптироваться, но и говорить о развитии экономики. В этот перечень вошли практически все меры, о которых бизнес так или иначе просил правительство в последнее время.

"Во-первых, насколько это возможно в нынешней ситуации, хотелось бы обеспечить предсказуемость условий реализации масштабных инвестиционных проектов", - сказал глава, отметив, что, в частности, речь идет о доработке механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

"Я думаю, что в течение буквально месяца мы завершим эту работу с правительством", - предположил Шохин. Бизнес рассчитывает на применение формульного подхода в расчете параметров СЗПК для учета изменения существенных параметров условий реализации проектов.

Еще одно предложение касается увеличение сроков действия существующих механизмов поддержки инвестиций. "Учитывая, что санкции могут удлинить сроки реализации инвестиционных проектов или сдвинуть вправо начало их реализации на более поздний срок, мы предлагаем продлить срок действия наиболее популярных механизмов и инструментов поддержки, в том числе корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК), инвестиционного налогового вычета, региональных инвестиционных проектов. Это, безусловно, повысило бы предсказуемость условий реализации всех намеченных проектов и планов компаний", - перечислил руководитель бизнес-ассоциации.

В части стимулирования инвестиционной активности частного бизнеса Шохин вернулся к дискуссии о возможности для компаний распоряжаться своей прибылью (в этой части одна из инициатив правительства касалась "налога на дивиденды" в случае, если они превышают инвестиции). Глава РСПП попросил "дать возможность компаниям реализовывать инвестиционные проекты, в том числе за пределами отдельных юридических лиц", "формализовать более четко понятия холдинговая компания", "рассмотреть возможность снятия моратория на развитие консолидированных групп налогоплательщиков". "Речь идет здесь о повышении качества российского корпоративного и налогового законодательства... оно позволит ответить на вопрос, сколько же реально инвестируют российские компании, в том числе из дивидендов", - пояснил Шохин.

Глава РСПП также упомянул необходимость поддержки внутреннего спроса на облигации в условиях санкций в отношении суверенного долга и высказал уверенность, что "потенциальный внутренний финансовый рынок, который успешно развивался в последние годы, может смягчить остроту санкций и дать новый источник работы с государственным долгом".

"Мы исходим из (того), чтоне закрывает, она остается частью мировой экономики. Поэтому мы, безусловно, не отказываемся и от международных договоренностей по ключевым направлениям сотрудничества", - подчеркнул Шохин.

Как следует из его слов, это касается, прежде всего, "углеродной проблематики". "Я думаю, что правильно, чтобы наши партнеры зарубежные понимали, что климатические проекты не та сфера, где могут применяться санционные жесткие режимы, поскольку это действительно в интересах всего человечества", - считает глава РСПП.

Шохин также выразил надежду, что сотрудничество продолжится и в других сферах, в том числе в части выработки новых правил международного налогообложения.

"Надо делать все для того, чтобы максимально демонстрировать, что Россия остается частью глобальной экономики и не будет провоцировать через ответные какие-то меры глобальных негативных явлений на мировых рынках", - резюмировал Шохин.

Путин поддержал тезис, что РФ сохраняет статус части мировой экономики, и увязал готовность не наносить ей ущерб со степенью участия в ней. "Россия остается частью мировой экономики. И в этой связи настолько, насколько она остается этой частью, мы не собираемся наносить ущерб системе, в которой мы чувствуем себя частью", - сказал президент.