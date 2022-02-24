Планируемые к выделению РВК средства перераспределят "на иные цели"

24 февраля. FINMARKET.RU -передумало выделять 2,5 млрд рублей на новый венчурный фонд Российской венчурной компании (РВК). О перераспределении "на иные цели" 2,5 млрд руб., которые предполагалось выделить в 2022-2023 гг. на "венчурное финансирование проектов на ранних стадиях", "Ведомостям" рассказал представитель пресс-службы правительства. Он уточнил, что действующая система мер господдержки отечественной IT-отрасли предполагает "поддержку развития IT-проектов на любой стадии технологической готовности", начиная от финансирования исследований и разработки прототипов и заканчивая экспортом.

Ранее идею создания такого фонда критиковала Счетная палата (СП). Со ссылкой на Минцифры СП отмечала сложности в оценке экономической эффективности инвестиций в фонд и сообщала о риске формирования на счетахи Федерального казначейства "неиспользованного остатка средств взноса на конец 2022 г. в сумме 873,1 млн руб., на конец 2023 г. - 1332,5 млн руб. и на конец 2024 г. - 217,6 млн руб.".

Обосновывая решение не распределять РВК 2,5 млрд руб., представитель правительства подчеркнул, что период деятельности венчурного фонда, как правило, составляет 8-10 лет, из которых первые 4-5 лет - инвестиционный период, в течение которого происходит отбор целевых компаний и инвестиции в них, а в последующие годы осуществляется выход из инвестиций. "Таким образом, модель создания эффективного венчурного фонда с инвестиционным периодом 2 года маловероятна", - продолжил он. Использование средств бюджета для венчурного инвестирования с высокими рисками (по статистике, 75% стартапов не оправдывают вложения) "требует более тщательной проработки", говорит собеседник.

"В настоящее время РВК обладает возможностью осуществлять свою деятельность за счет собственных средств. При этом в случае значительного увеличения инвестиционной деятельности и активной реализации стратегии развития РВК могут в дальнейшем потребоваться дополнительные средства", - сообщил "Ведомостям" представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Он добавил, что вопрос возможности получения финансирования со стороны Минцифры касался "деятельности РВК до передачи РФПИ".