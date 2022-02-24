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24 февраля 2022 года 09:55
Апартаменты хотят приравнять к жилью второй категории
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Дмитрий Серебряков/ТАСС
24 февраля. FINMARKET.RU - Существующие апартаменты в России предложили приравнять к жилью второй категории. Такую инициативу в Минстрой направил Всероссийский центр национальной строительной политики (ВЦНСП), пишут "Известия". Мера предложена в качестве поправки к зависшему законопроекту, который предусматривает наделение статусом жилья только новых апартаментов. По данным источников "Известий", близких к обсуждению вопроса, Минстрой хочет дать статус жилья уже существующим апартаментам. ВЦНСП предложил ввести новое понятие - жилье второй категории. Согласно идее, в таких объектах можно было бы прописаться, но они не будут обеспечены социальной инфраструктурой - школами, детсадами, поликлиниками. Также для такого жилья стоит сохранить повышенный, то есть коммерческий, тариф за ЖКУ и налог на недвижимость, считают авторы инициативы. По их мнению, дать статус жилья второй категории можно апартаментам, соответствующим градостроительным нормам и по площади помещения (соцнорма). Для реализации идеи предложено создать федеральный реестр апартаментов, распределив их по категориям (соответствие нормам), следует из письма ВЦНСП в адрес главы Минстроя Ирека Файзуллина. После достройки всех объектов с апартаментами их возведение следует разрешить только в курортных городах, считают общественники. Как сказала "Известиям" зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, пока всё еще не достигнуто согласие в вопросе о том, что считать апартаментами, поскольку в таких помещениях сейчас не только живут, но и размещают офисы, коворкинги, магазины и прочие коммерческие объекты. "Апартаменты необязательно приравнивать именно к жилью. Их можно оставить нежилыми помещениями с возможностью временной прописки", - считает парламентарий. При этом необходимо урегулировать вопрос платы за ЖКУ в таких помещениях, разработав официальную методику расчетов, уверена Разворотнева. Одно из основных замечаний к внесенному прошлой весной в ГД законопроекту - увеличение нагрузки на социальную инфраструктуру, несоответствие апартаментов требованиям безопасности, экологии, напомнил член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. "Но вопрос требует регулирования, ограничения бесконтрольного роста якобы нежилых зданий, которые строятся без соблюдения каких-либо норм, но по факту продаются для проживания людей", - уверен депутат.
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Ключевые слова: РФ, апартаменты, законопроект
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