Апартаменты хотят приравнять к жилью второй категории

24 февраля. FINMARKET.RU - Существующиев России предложили приравнять к жилью второй категории. Такую инициативу в Минстрой направил Всероссийский центр национальной строительной политики (ВЦНСП), пишут "Известия" . Мера предложена в качестве поправки к зависшему законопроекту, который предусматривает наделение статусом жилья только новых апартаментов.

По данным источников "Известий", близких к обсуждению вопроса, Минстрой хочет дать статус жилья уже существующим апартаментам.

ВЦНСП предложил ввести новое понятие - жилье второй категории. Согласно идее, в таких объектах можно было бы прописаться, но они не будут обеспечены социальной инфраструктурой - школами, детсадами, поликлиниками. Также для такого жилья стоит сохранить повышенный, то есть коммерческий, тариф за ЖКУ и налог на недвижимость, считают авторы инициативы.

По их мнению, дать статус жилья второй категории можно апартаментам, соответствующим градостроительным нормам и по площади помещения (соцнорма). Для реализации идеи предложено создать федеральный реестр апартаментов, распределив их по категориям (соответствие нормам), следует из письма ВЦНСП в адрес главы Минстроя Ирека Файзуллина.

После достройки всех объектов с апартаментами их возведение следует разрешить только в курортных городах, считают общественники.

Как сказала "Известиям" зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, пока всё еще не достигнуто согласие в вопросе о том, что считать апартаментами, поскольку в таких помещениях сейчас не только живут, но и размещают офисы, коворкинги, магазины и прочие коммерческие объекты.

"Апартаменты необязательно приравнивать именно к жилью. Их можно оставить нежилыми помещениями с возможностью временной прописки", - считает парламентарий. При этом необходимо урегулировать вопрос платы за ЖКУ в таких помещениях, разработав официальную методику расчетов, уверена Разворотнева.

Одно из основных замечаний к внесенному прошлой весной в ГД законопроекту - увеличение нагрузки на социальную инфраструктуру, несоответствие апартаментов требованиям безопасности, экологии, напомнил член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

"Но вопрос требует регулирования, ограничения бесконтрольного роста якобы нежилых зданий, которые строятся без соблюдения каких-либо норм, но по факту продаются для проживания людей", - уверен депутат.