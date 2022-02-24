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24 февраля 2022 года 10:29
В ЦБ отмечают рост использования p2p-переводов для проведения непрозрачных операций
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dpa\ТАСС
24 февраля. FINMARKET.RU - В ЦБ отмечают рост использования сервисов p2p-переводов кредитных организаций для проведения непрозрачных операций, в том числе в адрес участников теневого игорного бизнеса (незаконных онлайн-казино и онлайн-лотерей). При этом средства проводятся не непосредственно на счета казино, а на платежные карты и электронные кошельки, оформленные на подставных физлиц (так называемые дропы), пишет "Коммерсант". В сентябре 2021 года регулятор выпустил методические рекомендации №16-МР, а потом дополнительно посоветовал кредитным организациям обеспечить необходимую информационную защиту p2p-сервисов от роботизированного использования. "Сейчас, по прошествии полугода, Банк России будет проводить риск-ориентированный мониторинг того, насколько кредитные организации грамотно применяют рекомендации",- сообщили в ЦБ. По оценкам Blacksword Research, на "черные платежи" (казино, наркоторговля и др.) может приходиться до 20% всех p2p-переводов. Проверки, запланированные ЦБ, накладываются на введение жестких санкций: 16 февраля президент Владимир Путин подписал закон о введении штрафов за переводы денег онлайн-казино и лотереям. Документ предусматривает два основных вида штрафов: за прием платежей в пользу онлайн-казино эквайером (5 млн руб.) и за проведение банком-эмитентом такой трансакции по выпущенной им карте (100-500 тыс. руб.).
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