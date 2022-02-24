Минэкономразвития повысит прогноз по уровню зарплат

24 февраля. FINMARKET.RU - Среднемесячная зарплата в 2022 г. вырастет примерно на 6000 руб., или почти на 11% относительно ожидаемого уровня 2021 г., и превысит 62 000 руб. Такая оценка содержится в предложенияхдля правительства и администрации президента по уточнению прогноза социально-экономического развития на 2022-2024 гг., пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

В последнем официальном прогнозе, внесенном в Госдуму 30 сентября 2021 г. в составе пакета документов к проекту бюджета на нынешнюю трехлетку, Минэк ожидал, что среднемесячная зарплата в этом году составит почти 60 000 руб. Таким образом, ведомство предлагает улучшитьна 2000 руб., или на 3,3%.

Оценки на следующие два года также улучшены, уточнили источники "Ведомостей", близких к правительству. В 2023 г. среднемесячная зарплата составит 66 600 руб., в 2024 г. - более 71 000 руб., ожидает Минэк. Действующими оценками предполагается, что показатель в следующие два года будет на уровне 63 900 и 68 000 руб.

Отчасти улучшение ожиданий связано с повышением прожиточного минимума. В сентябрьских оценках Минэка его величина на 2022 г. прогнозировалась на уровне 11 950 руб., но в ходе рассмотрения проекта бюджета за основу был взят другой показатель - ко второму чтению в Госдуме президент Владимир Путин предложил повысить его до 12 654 руб., или на 5,9%.

Согласно последним данным Росстата, среднемесячная заработная плата в январе - ноябре 2021 г. составила 54 600 руб., что на 9,5% выше аналогичного периода 2020 г.

Потребность работодателей в кадрах, заявленная в органы службы занятости населения, судя по данным Росстата, также довольно существенно увеличилась в прошлом году. В доковидном январе 2020 г. она составляла 1,46 млн человек (в период карантина в апреле - мае показатель упал до 1,3-1,4 млн), в январе 2021 г. - уже 1,69 млн. В мае показатель превысил 2 млн и держался на этом уровне до декабря - в последнем месяце 2021 г. потребность откатилась к 1,92 млн человек. Численность постоянного населения России на 1 января 2022 г. составила 145,5 млн человек, снизившись за год почти на 693 000, следует из предварительных данных Росстата. Естественная убыль в прошлом году превысила 1 млн человек - впервые в истории современной России.

Представитель Минтруда заявил, что ведомство ожидает продолжения тенденции к росту заработных плат - при условии сохранения текущих экономических показателей и деловой активности. Представитель министерства уточнил, что это связано с трансформацией рынка труда и наличием кадровой потребности во многих отраслях экономики.