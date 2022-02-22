Банки просят смягчить лимиты на выдачу потребкредитов

22 февраля. FINMARKET.RU -попросили смягчитьна выдачу потребзаймов, установив их на одном уровне с. Об этом сказано в письме Национального совета финрынка (НСФР) в адрес ЦБ, пишут "Известия"

С 1 июля 2022 года ЦБ начнет ограничивать долю отдельных видов кредитов среди всех выдач банков и МФО. В частности, лимит на потребзаймы россиянам с высокой долговой нагрузкой (у которых на погашение долгов приходится более 80% доходов) планируется установить на уровне 25% для кредитных организаций, и на уровне 35% - для МФО. Кроме того, банкам хотят ограничить выдачу ссуд на срок более 5 лет на уровне 25%, а для микрофинансовых организаций такого лимита не предусмотрено.

В связи с этим финансовые организации и попросили уровнять ограничения для банков и МФО, установив их на уровне 35% как для кредитов россиянам с высокой долговой нагрузкой, так и для займов на срок более 5 лет. Как сказано в письме НСФР, введение разных лимитов для разных игроков приведет к оттоку части клиентов с высокой долговой нагрузкой из банков в МФО.

"Банки устанавливают более выгодные, комфортные и прозрачные условия кредитования, чем МФО. Кроме того, кредитные организации обычно более охотно предлагают своим клиентам возможности для реструктуризации в случае проблем у заемщиков. Вводя ограничения на отдельные виды кредитов, ЦБ декларирует борьбу с закредитованностью населения. При этом по факту граждане смогут обращаться в МФО, но брать в долг уже под более высокие проценты", - заявил глава НСФР Андрей Емелин.

Он также отметил, что рост объемов кредитования в МФО и сейчас обгоняет показатели банковского сектора, отметил Андрей Емелин.

В ЦБ "Известиям" заявили, что предложение НСФР будет рассмотрено наряду с другими. Там пообещали, что при необходимости примут меры по ограничению регулятивного арбитража, связанного с применением ограничений. Вместе с тем в Банке России считают, что потенциал перераспределения клиентской базы между банками и МФО весьма ограничен.