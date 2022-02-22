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22 февраля 2022 года 11:27
Банки просят смягчить лимиты на выдачу потребкредитов
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Артем Коротаев/ТАСС
22 февраля. FINMARKET.RU - Банки попросили смягчить лимиты на выдачу потребзаймов, установив их на одном уровне с МФО. Об этом сказано в письме Национального совета финрынка (НСФР) в адрес ЦБ РФ, пишут "Известия". С 1 июля 2022 года ЦБ начнет ограничивать долю отдельных видов кредитов среди всех выдач банков и МФО. В частности, лимит на потребзаймы россиянам с высокой долговой нагрузкой (у которых на погашение долгов приходится более 80% доходов) планируется установить на уровне 25% для кредитных организаций, и на уровне 35% - для МФО. Кроме того, банкам хотят ограничить выдачу ссуд на срок более 5 лет на уровне 25%, а для микрофинансовых организаций такого лимита не предусмотрено. В связи с этим финансовые организации и попросили уровнять ограничения для банков и МФО, установив их на уровне 35% как для кредитов россиянам с высокой долговой нагрузкой, так и для займов на срок более 5 лет. Как сказано в письме НСФР, введение разных лимитов для разных игроков приведет к оттоку части клиентов с высокой долговой нагрузкой из банков в МФО. "Банки устанавливают более выгодные, комфортные и прозрачные условия кредитования, чем МФО. Кроме того, кредитные организации обычно более охотно предлагают своим клиентам возможности для реструктуризации в случае проблем у заемщиков. Вводя ограничения на отдельные виды кредитов, ЦБ декларирует борьбу с закредитованностью населения. При этом по факту граждане смогут обращаться в МФО, но брать в долг уже под более высокие проценты", - заявил глава НСФР Андрей Емелин. Он также отметил, что рост объемов кредитования в МФО и сейчас обгоняет показатели банковского сектора, отметил Андрей Емелин. В ЦБ "Известиям" заявили, что предложение НСФР будет рассмотрено наряду с другими. Там пообещали, что при необходимости примут меры по ограничению регулятивного арбитража, связанного с применением ограничений. Вместе с тем в Банке России считают, что потенциал перераспределения клиентской базы между банками и МФО весьма ограничен.
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Ключевые слова: РФ, банки, МФО, потребкредиты, лимиты
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