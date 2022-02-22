Стоимость просроченной задолженности, выкупаемой у кредиторов, резко выросла

22 февраля. FINMARKET.RU - В 2021 году стоимость просроченной задолженности, предлагаемой по цессионной схеме, резко выросла для всех сегментов долгов, свидетельствуют данные Первого клиентского бюро (ПКБ). Так, стоимость банковской цессии в 2021 году составила 10,45%, почти на 6 процентных пунктов (п. п.) больше, чем годом ранее. В сегменте МФО рост оказался еще более значительным: более чем на 9 п. п., до 13,69%, по итогам 2021 года, пишет "Коммерсант"

Рост цен обусловлен увеличением "молодой" просрочки, снижением (на 12% к 2020 году) объема проданной просроченной задолженности, ростом количества новых покупателей и продавцов (число первых увеличилось за год с 43 тыс. до 51 тыс., вторых - с 98 тыс. до 109 тыс., по данным ПКБ), говорит управляющий директор ПКБ Павел Михмель. Качество просрочки устойчиво снижается и в последние полгода-год эта тенденция только усилилась, добавляет партнер и руководитель группы по реструктуризации и финансовому оздоровлению "Делойт", СНГ Андрей Нагурный. Коллекторам становится труднее получить возврат, рост цен логичен, заключает он.

В 2022 годуожидает сохранения цен на текущих уровнях. На фоне роста стоимости фондирования на рынке цессии возможна небольшая коррекция цен, отмечают в ВТБ. Тем не менее проблем с привлечением средств, которых при росте стоимости долгов требуется больше, не будет, доля закрытия сделок в 2022 году сохранится на высоком уровне, что обеспечит компаниям бесперебойное финансирование, уверен президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев.