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22 февраля 2022 года 09:49
Стоимость просроченной задолженности, выкупаемой у кредиторов, резко выросла
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YAY\ТАСС
22 февраля. FINMARKET.RU - В 2021 году стоимость просроченной задолженности, предлагаемой по цессионной схеме, резко выросла для всех сегментов долгов, свидетельствуют данные Первого клиентского бюро (ПКБ). Так, стоимость банковской цессии в 2021 году составила 10,45%, почти на 6 процентных пунктов (п. п.) больше, чем годом ранее. В сегменте МФО рост оказался еще более значительным: более чем на 9 п. п., до 13,69%, по итогам 2021 года, пишет "Коммерсант". Рост цен обусловлен увеличением "молодой" просрочки, снижением (на 12% к 2020 году) объема проданной просроченной задолженности, ростом количества новых покупателей и продавцов (число первых увеличилось за год с 43 тыс. до 51 тыс., вторых - с 98 тыс. до 109 тыс., по данным ПКБ), говорит управляющий директор ПКБ Павел Михмель. Качество просрочки устойчиво снижается и в последние полгода-год эта тенденция только усилилась, добавляет партнер и руководитель группы по реструктуризации и финансовому оздоровлению "Делойт", СНГ Андрей Нагурный. Коллекторам становится труднее получить возврат, рост цен логичен, заключает он. В 2022 году рынок ожидает сохранения цен на текущих уровнях. На фоне роста стоимости фондирования на рынке цессии возможна небольшая коррекция цен, отмечают в ВТБ. Тем не менее проблем с привлечением средств, которых при росте стоимости долгов требуется больше, не будет, доля закрытия сделок в 2022 году сохранится на высоком уровне, что обеспечит компаниям бесперебойное финансирование, уверен президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев.
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