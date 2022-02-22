Производство вакцин от коронавируса сокращается

22 февраля. FINMARKET.RU - Российские фармкомпании снизили темпы выпуска вакцин от коронавируса, сообщил "Ведомостям" представитель Минпромторга. Абсолютные и относительные цифры он не назвал. Но, судя по данным реестра разрешений на ввод в гражданский оборот иммунобиологических лекарств Росздравнадзора, число отдельных препаратов, которые поставляются на рынок, в последние месяцы активно снижается. Так, в декабре 2021 г. ведомство разрешило ввести в оборот 33 партии "Спутника V", а это вдвое меньше, чем в ноябре, говорится в реестре разрешений на ввод в гражданский оборот иммунобиологических лекарств ведомства. В январе их было уже семь, а в феврале (на 15-е число) лишь три.

Среди контрактных производителей отдельных вакцин уже есть те, кто перестал их делать. Так, завод "Биннофарм" не получал заказов на выпуск "Спутника V" с осени, рассказал "Ведомостям" генеральный директор входящей в АФК "Система" "Биннофарм групп" Рустем Муратов. Потребности рынка в этой вакцине небольшие, а складских остатков много, говорит Викрам Пуния, президент группы компаний "Фармасинтез",которой сейчас тоже не выпускает "Спутник лайт". "Только у нас на складах вакцины на миллиарды рублей", - добавил он.

С конца ноября 2021 г. Росздравнадзор не зарегистрировал ни одной партии "Спутника V" производства "Биокада", указано в реестре.

Похожая ситуация складывается не только со "Спутником V" и "Спутником лайт". Ни одной партии вакцин "Эпиваккорона" и "Эпиваккорона-H" не зарегистрировал Росздравнадзор с начала 2022 г., следует из реестра разрешений на ввод в гражданский оборот иммунобиологических лекарств.

А вот Центр Чумакова продолжает выпускать разработанную им вакцину "Ковивак", несмотря на отсутствие заключенного на 2022 г. госконтракта, рассказал заместитель директора организации Константин Чернов.

Сложившаяся ситуация с вакцинами может быть следствием перепроизводства и снижения темпов вакцинации, считает генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев. Число желающих прививаться сократилось из-за омикрона, подтверждает директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. По его словам, темпы вакцинации и так были низкие, а в период подъема заболеваемости люди стараются себя обезопасить и избегают посещений медицинских организаций.

Представитель Минпромторга заверил, что имеющихся в регионах запасов будет достаточно, даже если темпы вакцинации вырастут в несколько раз.