Общественники указали на возможный рост платы за ЖКУ

22 февраля. FINMARKET.RU - В феврале 2022 года было подписано постановление правительства РФ № 92, которое уточняет порядок расчета платы за электричество, горячую и холодную воду, канализацию, которые используются для содержания общего имущества в многоквартирных домах (МКД). Постановление должно вступить в силу с 1 сентября текущего года.

Сегодня размер платы за них ограничен нормативом, сказал "Известиям" исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Сергей Сохранов. По существующим правилам, взимать плату выше этого норматива можно только в случае, если общим собранием собственников квартир принят перечень услуг больше минимального.

Часто собственники и наниматели квартир не оплачивали весь объем коммунальных ресурсов (КР), использованных на содержание общего имущества (СОИ), сказал зампредседателя комитета ТПП по предпринимательству в сфереДмитрий Гордеев. В итоге УК вынуждены самостоятельно доплачивать ресурсоснабжающим организациям (РСО) или становиться должниками, сказал Сохранов.

В письме "ЖКХ Контроль" в Минстрой сказано, что может сложиться ситуация, когда в домах существенно увеличится плата собственников за коммунальные ресурсы, потребляемые для содержания общего имущества. "Это особенно актуально для домов старой постройки в силу износа внутридомовых инженерных систем, в том числе по причине их ненадлежащего содержания организациями, управляющими МКД, а также плохой платежной дисциплины и неучтенного потребления коммунальных ресурсов", следует из документа.

По оценке руководителя регионального центра "ЖКХ Контроль" по Московской области Валерия Мамчура, расходы на ЖКУ на содержание общего имущества в домах могут вырасти на 20-50%.

Общественники попросили до момента вступления в силу постановления довести до региональных властей и органов государственного жилищного надзора разъяснение вносимых изменений, в том числе о возможных рисках увеличения платы для граждан. А также провести информационно-разъяснительную работу среди жильцов, чтобы не допустить роста социального напряжения и увеличения долгов за ЖКУ.

В Минстрое "Известиям" сообщили, что получили письмо "ЖКХ Контроль" и поддерживают предложение о проведении разъяснительной работы о вносимых в законодательство изменениях в части начисления платы за коммунальные ресурсы.