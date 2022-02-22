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22 февраля 2022 года 08:38
Общественники указали на возможный рост платы за ЖКУ
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Артем Геодакян/ТАСС
22 февраля. FINMARKET.RU - В феврале 2022 года было подписано постановление правительства РФ № 92, которое уточняет порядок расчета платы за электричество, горячую и холодную воду, канализацию, которые используются для содержания общего имущества в многоквартирных домах (МКД). Постановление должно вступить в силу с 1 сентября текущего года. Сегодня размер платы за них ограничен нормативом, сказал "Известиям" исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Сергей Сохранов. По существующим правилам, взимать плату выше этого норматива можно только в случае, если общим собранием собственников квартир принят перечень услуг больше минимального. Часто собственники и наниматели квартир не оплачивали весь объем коммунальных ресурсов (КР), использованных на содержание общего имущества (СОИ), сказал зампредседателя комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрий Гордеев. В итоге УК вынуждены самостоятельно доплачивать ресурсоснабжающим организациям (РСО) или становиться должниками, сказал Сохранов. В письме "ЖКХ Контроль" в Минстрой сказано, что может сложиться ситуация, когда в домах существенно увеличится плата собственников за коммунальные ресурсы, потребляемые для содержания общего имущества. "Это особенно актуально для домов старой постройки в силу износа внутридомовых инженерных систем, в том числе по причине их ненадлежащего содержания организациями, управляющими МКД, а также плохой платежной дисциплины и неучтенного потребления коммунальных ресурсов", следует из документа. По оценке руководителя регионального центра "ЖКХ Контроль" по Московской области Валерия Мамчура, расходы на ЖКУ на содержание общего имущества в домах могут вырасти на 20-50%. Общественники попросили до момента вступления в силу постановления довести до региональных властей и органов государственного жилищного надзора разъяснение вносимых изменений, в том числе о возможных рисках увеличения платы для граждан. А также провести информационно-разъяснительную работу среди жильцов, чтобы не допустить роста социального напряжения и увеличения долгов за ЖКУ. В Минстрое "Известиям" сообщили, что получили письмо "ЖКХ Контроль" и поддерживают предложение о проведении разъяснительной работы о вносимых в законодательство изменениях в части начисления платы за коммунальные ресурсы.
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АК-54 22.02.2022
Прекрасно знаю господ из "ЖКХ Контроль" пришлось пару-тройку лет работать с ними. Самый простой вопрос на который они с 2013года не дали ответ:..."если согласно жилищного законодательства каждый потребитель обязан учитывать потреблённые рессурсы, так почему РСО не ставит приборы учёта потребления рессурсов на ОДН???" К примеру, чтобы в подъезде учитывать потребление эл/энергии на освещение лестничных клеток и подъезда, нужно проставить прибор учёта на это потребление! Ясно даже ребёнку, так почему не устанавливают, а обдирают население ПО НОРМАТИВУ , по формулам и проч.? До Коле???
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