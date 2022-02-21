.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
До конца недели может быть принято решение об ограничении торговых наценок на социально значимые продукты - Минсельхоз РФ
21 февраля 2022 года 10:25
За разглашение данных россиян будут штрафовать
|0
Кирилл Кухмарь/ТАСС
21 февраля. FINMARKET.RU - В Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) хотят закрепить штрафы за разглашение персональных данных, сообщили "Известиям" источник в отрасли и федеральный чиновник. Соблюдать конфиденциальность личной информации гражданина при ее обработке и не разглашать третьим лицам предписывает закон "О персональных данных". Но наказывать нарушителей сейчас непросто, поскольку в КоАПе не предусмотрены штрафы за подобные нарушения. В Минцифры "Известиям" подтвердили отсутствие такой ответственности в КоАПе. Соответствующие предложения прорабатываются совместно Советом Федерации и заинтересованными ведомствами, в том числе Минцифры. "Существующие штрафные санкции не "побуждают" операторов к безусловному выполнению требований законодательства в области персональных данных, в связи с чем введение оборотных штрафов, на наш взгляд, будет способствовать снижению количества инцидентов, связанных с утечками персональных данных. Минцифры готово рассмотреть все поступившие предложения", - сказал представитель министерства. Ежегодно Роскомнадзор фиксирует несколько сотен случаев несоблюдения операторами требований конфиденциальности, количество их растет, отмечают в ведомстве. В 2019 году их было 361, в 2020-м - 427, в 2021-м - 475. В ведомстве подчеркнули, что "включение в кодекс новых составов административных правонарушений, которые позволят в полной мере обеспечить реализацию принципа неотвратимости наказания за несоблюдение требований закона в части конфиденциальности персональных данных" поможет лучше защищать эту информацию.
.
Ключевые слова: РФ, население, данные, разглашение, штрафы
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.