За разглашение данных россиян будут штрафовать

21 февраля. FINMARKET.RU - В Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) хотят закрепитьзаперсональных данных, сообщили "Известиям" источник в отрасли и федеральный чиновник.

Соблюдать конфиденциальность личной информации гражданина при ее обработке и не разглашать третьим лицам предписывает закон "О персональных данных". Но наказывать нарушителей сейчас непросто, поскольку в КоАПе не предусмотрены штрафы за подобные нарушения.

В Минцифры "Известиям" подтвердили отсутствие такой ответственности в КоАПе. Соответствующие предложения прорабатываются совместно Советом Федерации и заинтересованными ведомствами, в том числе Минцифры.

"Существующие штрафные санкции не "побуждают" операторов к безусловному выполнению требований законодательства в области персональных данных, в связи с чем введение оборотных штрафов, на наш взгляд, будет способствовать снижению количества инцидентов, связанных с утечками персональных данных. Минцифры готово рассмотреть все поступившие предложения", - сказал представитель министерства.

Ежегодно Роскомнадзор фиксирует несколько сотен случаев несоблюдения операторами требований конфиденциальности, количество их растет, отмечают в ведомстве. В 2019 году их было 361, в 2020-м - 427, в 2021-м - 475.

В ведомстве подчеркнули, что "включение в кодекс новых составов административных правонарушений, которые позволят в полной мере обеспечить реализацию принципа неотвратимости наказания за несоблюдение требований закона в части конфиденциальности персональных данных" поможет лучше защищать эту информацию.