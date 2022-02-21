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21 февраля 2022 года 09:59
Мошенники добрались до программ лояльности
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dpa/ТАСС
21 февраля. FINMARKET.RU - Число "злонамеренных действий" в бонусных программах растет, пишет "Коммерсантъ". Ритейлеры ежемесячно теряют до 3 млн руб. из-за мошенничеств с программами лояльности, число которых за 2021 год увеличилось на 89%, подсчитали в "Информзащите". Это может быть связано с ростом количества подобных программ и относительно невысокими требованиями к безопасности данных в них, полагают эксперты. В большинстве случаев мошенники пытаются получить доступ к аккаунту клиентов, используя информацию из утекших в сеть баз данных, но в инцидентах могут быть замешаны также сами покупатели и сотрудники сетей. "Оценить общий объем сложно, поскольку сети фиксируют не все инциденты", - пишут аналитики.
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