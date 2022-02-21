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21 февраля 2022 года 09:10
Индексация капзатрат в АПК оказалась ниже ожиданий
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Александр Рюмин/ТАСС
21 февраля. FINMARKET.RU - Минсельхоз повышает в среднем на 25% предельный размер компенсации капитальных затрат на строительство и модернизацию молочных ферм, а также объектов для переработки и хранения овощей и плодов, сообщает "Коммерсантъ". Максимальный размер субсидий на мощности хранения и переработки картофеля предлагается повысить с 15 тыс. до 19 тыс. руб. за тонну, на хранилища плодов и овощей — с 60 тыс. до 75 тыс. руб., на молочные фермы — с 450 тыс. до 563 тыс. руб. на ското-место. Новые ставки действуют для проектов, реализация которых начнется в 2022 году. Власти рассчитывают, что мера приведет к стабилизации цен на овощи и росту выпуска молока. Но участники рынка и эксперты подчеркивают, что индексация оказалась ниже реальной инфляции и уже не позволит привлечь в отрасль достаточно инвестиций. Об увеличении компенсаций просили Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») и Союз участников рынка картофеля и овощей (Картофельный союз).
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Ключевые слова: РФ, АПК, капзатраты, компенсации
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