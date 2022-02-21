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21 февраля 2022 года 09:50
Росавиация начнет отслеживать цены на билеты
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Михаил Терещенко/ТАСС
21 февраля. FINMARKET.RU - Росавиация потребовала от компаний ежемесячного отчета о средней стоимости забронированной авиаперевозки в экономклассе по внутрироссийским маршрутам в/из Симферополя, Сочи, Анапы, Благовещенска, Улан-Удэ, Читы, Петропавловска-Камчатского, Магадана, Владивостока, Якутска, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Анадыря и Калининграда. Об этом говорится в письме замглавы Росавиации Георгия Бахарева от 15 января. Аналогичное по содержанию письмо 1 февраля было направлено в авиакомпании исполняющим обязанности начальника центрального управления Росавиации Вячеславом Гарковцом, пишут "Известия". Чиновники требуют от авиакомпаний направлять данные о ценах до 10-го числа месяца, следующего за отчетным. Этому предшествовало поручение Минтранса о недопущении роста цен на авиаперевозки, данное в мае прошлого года. В Минтрансе "Известиям" сказали, что поручение дано с целью мониторинга цен и недопущения необоснованного роста стоимости авиабилетов. В Росавиации не прокомментировали новое требование ведомства. Ранее мониторингом цен на авиабилеты на регулярной, ежемесячной основе занималась Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Как отметил представитель Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), по прошлому году у ФАС не было претензий к перевозчикам по динамике цен, авиакомпании "удержали их в разумных пределах". По данным сервиса поиска и продаж билетов Tutu.ru, по некоторым из указанных в заявке Росавиации маршрутов средний чек вырос уже в 2022 году. В сервисе проанализировали данные по уже проданным билетам на рейсы с вылетом с февраля по конец августа этого года. Чиновники Росавиации опасаются роста цен и на южных направлениях к летнему сезону в этом году, уточнил источник в одной из авиакомпаний.
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Ключевые слова: РФ, авиабилеты, цены, мониторинг
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