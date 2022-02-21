Росавиация начнет отслеживать цены на билеты

21 февраля. FINMARKET.RU - Росавиация потребовала от компаний ежемесячного отчета о средней стоимости забронированной авиаперевозки в экономклассе по внутрироссийским маршрутам в/из Симферополя, Сочи, Анапы, Благовещенска, Улан-Удэ, Читы, Петропавловска-Камчатского, Магадана, Владивостока, Якутска, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Анадыря и Калининграда. Об этом говорится в письме замглавы Росавиации Георгия Бахарева от 15 января. Аналогичное по содержанию письмо 1 февраля было направлено в авиакомпании исполняющим обязанности начальника центрального управления Росавиации Вячеславом Гарковцом, пишут "Известия"

Чиновники требуют от авиакомпаний направлять данные о ценах до 10-го числа месяца, следующего за отчетным. Этому предшествовало поручение Минтранса о недопущении роста цен на авиаперевозки, данное в мае прошлого года.

В Минтрансе "Известиям" сказали, что поручение дано с целью мониторинга цен и недопущения необоснованного роста стоимости авиабилетов. В Росавиации не прокомментировали новое требование ведомства.

Ранее мониторингом цен нана регулярной, ежемесячной основе занималась Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Как отметил представитель Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), по прошлому году у ФАС не было претензий к перевозчикам по динамике цен, авиакомпании "удержали их в разумных пределах".

По данным сервиса поиска и продаж билетов Tutu.ru, по некоторым из указанных в заявке Росавиации маршрутов средний чек вырос уже в 2022 году. В сервисе проанализировали данные по уже проданным билетам на рейсы с вылетом с февраля по конец августа этого года.

Чиновники Росавиации опасаются роста цен и на южных направлениях к летнему сезону в этом году, уточнил источник в одной из авиакомпаний.