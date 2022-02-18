ВВП России в 2021 году вырос на 4,7%

Российская экономика в 2021 году выросла на 4,7% после снижения на 2,7% годом ранее. Показатель оказался лучше оценок Минэкономразвития и прогнозов аналитиков. Рост ВВП стал максимальным с 2008 года

18 февраля. FINMARKET.RU -РФ в прошлом году вырос 4,7% после снижения на 2,7% в 2020 году, повышения на 2,2% в 2019 году, на 2,8% в 2018 году, на 1,8% в 2017 году, на 0,2% - в 2016 году и снижения на 2% в 2015 году, сообщает Федеральная служба госстатистики (Росстат). В 2014, 2013 и 2012 годах повышение экономики составляло 0,7%, 1,8% и 4%, соответственно. Рост ВВП РФ в прошлом году стал максимальным с 2008 года (тогда он составлял 5,2%).

Объем ВВП России за 2021 год, по первой оценке, составил в текущих ценах 130 трлн 795,3 млрд рублей

Индекс-дефлятор ВВП за 2021 г. по отношению к ценам 2020 г. составил 116,4%.

Динамика изменения ВВП оказалась лучше оценок аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", а также прогноза Минэкономразвития и ЦБ РФ.

Официальный прогноз Минэкономразвития по росту ВВП РФ в 2021 году равнялся 4,2%. В 2022-2024 годах министерство ожидает рост российской экономики на уровне 3,0% в год.

Банк России прогнозировал рост ВВП РФ "около 4,5%" в 2021 году. В 2022-2024 годах ЦБ ожидает повышение показателя в интервале 2,0-3,0% в год.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", по росту ВВП в 2021 году равнялся 4,4-4,5%. Рост ВВП РФ в 2022 году аналитики ожидают на уровне 2,5%, с дальнейшим замедлением до 2,2% в 2023 году.

При этом в середине января глава Минэкономразвития Максим Решетников в кулуарах Гайдаровского форума говорил, что рост ВВП РФ в 2021 году, по предварительным оценкам, мог составить порядка 4,4-4,5%. Прогноз роста на 2022 год, как сказал Решетников, Минэкономразвития сейчас сохраняет на уровне 3,0%. Такому росту, по словам министра, в том числе будет способствовать завершение сделки ОПЕК+ в этом году, которое может добавить до 0,8 п.п. в рост экономики.

Президент России Владимир Путин 26 января говорил, что рост ВВП РФ в 2021 году оценивается примерно в 4,5%.

По сравнению с 2020 годом наибольший рост добавленной стоимости показали:

- гостиницы и рестораны (+24,1%);

- водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений (+13,8%);

- культура и спорт (+8,4,%);

- оптовая и розничная торговля (+8,1%);

- информация и связь (+8,1%);

- транспортировка и хранение (+7,8%);

- прочие услуги населению (+6,9%);

- обеспечение электрической энергией, газом и паром (+6,1%);

- строительство (+5,8%);

- обрабатывающие производства (+4,6%);

- добыча полезных ископаемых (+4,2%).

Оживление производства сопровождалось ростом спроса на услуги банков и страховых компаний, что обусловило увеличение добавленной стоимости в сфере финансов и страхования (+9,2%), говорится в сообщении Росстат.

Относительно "допандемийного" 2019 года индекс физического объема ВВП вырос на 1,9%, индекс-дефлятор - на 17,1%. Большинство отраслей превысили уровень 2019 года:

- водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений (+14,3%);

- информация и связь (+10,1%);

- оптовая и розничная торговля (+5,2%);

- обрабатывающие производства (+5,1%);

- строительство (+3,6%);

- обеспечение электрической энергией, газом и паром (+3,2%).

- прочие услуги населению (+0,8%).

Доля расходов на конечное потребление в структуре российского ВВП по итогам 2021 года составила 67,9% (88,412 трлн руб.) против 71,2% в 2020 году.

В том числе доля расходов домохозяйств сократилась на 1 п.п. - до 49,7% ВВП с 50,7% ВВП, а расходов госуправления - до 17,8% с 20,1%. Доля расходов некоммерческих организация, обслуживающих домашние хозяйства, осталась на уровне 0,4% как годом ранее.

Доля в ВВП валового накопления уменьшилась до 22,5% с 23,6%, в том числе доля валового накопления основного капитала - до 20% с 21,6%, а доля изменения запасов материальных оборотных средств выросла до 2,5% с 2%.

Доля чистого экспорта (экспорт минус импорт) выросла до 9,6% в 2021 году с 5,2% 2020 году. Это связано с существенным ростом цен на экспортируемые топливно-энергетические товары, отмечает Росстат.