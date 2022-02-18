Производители пытаются сдержать цены за счет упаковки

18 февраля. FINMARKET.RU - Рост издержек и сохраняющаяся чувствительность потребителей к ценам вынуждают производителей продуктов уменьшать размер упаковки, сохраняя прежнюю стоимость товара. Объем сладостей, кофе, молочных продуктов, макаронных изделий уменьшается на 5–50 г, а пиво уже продается в банках по 0,43 л. С учетом масштабов производства это позволяет сохранить рентабельность и не отпугнуть покупателей, пишет "Коммерсантъ". О том, чтостали все чаще уменьшать объем упаковки продуктов, рассказал источник “Ъ” в одной из розничных сетей.

Исполнительный директор "Русбренда" Алексей Поповичев отмечает, что даже снижение веса одного наименования продукта на 5–10 г при больших масштабах может позволить оптимизировать издержки.

По его словам, для потребителей этот процесс может быть не очень заметен и не вызывать отторжения, в отличие от повышения розничных цен. Но, как отмечает Поповичев, "оптимизация объема также имеет предел и, возможно, производители ради сокращения издержек будут сразу вводить больше разных форматов упаковок".