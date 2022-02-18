.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Налог на разницу между вложениями и ценой продажи может стать одним из вариантов налогообложения криптовалют
18 февраля 2022 года 10:28
Производители пытаются сдержать цены за счет упаковки
|0
Кирилл Кухмарь/ТАСС
18 февраля. FINMARKET.RU - Рост издержек и сохраняющаяся чувствительность потребителей к ценам вынуждают производителей продуктов уменьшать размер упаковки, сохраняя прежнюю стоимость товара. Объем сладостей, кофе, молочных продуктов, макаронных изделий уменьшается на 5–50 г, а пиво уже продается в банках по 0,43 л. С учетом масштабов производства это позволяет сохранить рентабельность и не отпугнуть покупателей, пишет "Коммерсантъ". О том, что производители стали все чаще уменьшать объем упаковки продуктов, рассказал источник “Ъ” в одной из розничных сетей. Исполнительный директор "Русбренда" Алексей Поповичев отмечает, что даже снижение веса одного наименования продукта на 5–10 г при больших масштабах может позволить оптимизировать издержки. По его словам, для потребителей этот процесс может быть не очень заметен и не вызывать отторжения, в отличие от повышения розничных цен. Но, как отмечает Поповичев, "оптимизация объема также имеет предел и, возможно, производители ради сокращения издержек будут сразу вводить больше разных форматов упаковок".
.
Ключевые слова: РФ, цены, производители
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.