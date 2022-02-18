Разработан законопроект об управлении общим имуществом в коттеджных поселках

18 февраля. FINMARKET.RU -разработал, который сделает проживание в загородном доме проще и дешевле. Документ касается в первую очередь загородных поселков, которые строятся по закону о долевом строительстве (закон о распространении долевого строительства и обязательном введении счетов эскроу при строительстве малоэтажных поселков вступает в силу с марта). Объекты инженерно-технической и транспортной инфраструктур в них (а это могут быть котельные, тепловые пункты, детские и спортивные площадки, парковки, проезды, дорожки и так далее) должны сразу становиться общим долевым имуществом жителей или же безвозмездно передаваться в государственную или муниципальную собственность, пишет "Российская газета"

Новый законопроект прописывает правила управления этим имуществом и вступит в силу через полгода после принятия. Однако этими же правилами смогут руководствоваться и жители поселков, возникших до вступления закона в силу: если их дома расположены на смежных участках и есть инфраструктура для обслуживания поселка, находящаяся в частной собственности.

Предполагается, что в течение 20 дней со дня выдачи разрешения на ввод домов в эксплуатацию муниципалитет должен объявить конкурс по отбору управляющей организации. Жители обязаны будут заключить договор с победителем конкурса. Есть и альтернативные варианты - они могут создать товарищество собственников домов для управления общим имуществом. Или же принять решение о непосредственном управлении поселком (только если в комплексе не более 30 домов).

Если окажется, что котельная, тепловой пункт или другое общее имущество находится в частной собственности, то его собственник должен будет рассчитыватьдля жителей по правилам, установленным органами власти. Также оговаривается, что проход и проезд к домам через земельные участки общего пользования должен быть бесплатным для жителей.

В законопроекте устанавливаются минимальные требования к собственникам домов, а также определены правила проведения общего собрания.