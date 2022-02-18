Банкам не понравился расчет ПСК

18 февраля. FINMARKET.RU - Участники финансового рынка раскритиковали законопроект, направленный на ужесточение расчета полной стоимости кредита (ПСК), пишет "Коммерсантъ". По их мнению, предложенные поправки заметно увеличат нагрузку на капитал, затруднят работу с целым рядом сегментов рынка потребкредитования - кредитных карт, рефинансирования и реструктуризации займов.

Доход от дополнительных услуг, которые включены в, составляют до 1 трлн рублей в год, а, как показывает практика европейских стран, борьба с ними может снизить продажи допуслуг в 2-2,5 раза, отмечает "Ъ".

Расчет диапазона значений ПСК, говорится в заключении Национального совета финансового рынка НСФР, особенно заметно отразится на сегменте кредитных карт. По словам главы НСФР Андрея Емелина, ПСК для кредитов на рефинансирование будет считаться по максимальному значению, как для нецелевого использования, и их выдача станет невыгодной: "В случае реструктуризации кредита банк вынужден будет отказать клиенту в возможности снизить платеж".