Банки активно повышают стоимость кредитов и ипотеки

18 февраля. FINMARKET.RU - С начала февраля 44 банка повысилина ипотеку, а 23 - на потребительские, рассказали "Известиям" в финансовом маркетплейсе "Сравни.ру".

При этом проценты на ипотеку скорректировали 47 банков, но 3 из них снизили, рассказал руководитель отдела аналитики "Сравни.ру" Виктор Кузьмин. Условия по потребительским кредитам пересмотрели 27 финучреждений, из них 4 снизили ставки.

Рост зафиксирован как в крупных, так и в региональных банках. Например, в разрезе кредитных организаций, входящих в топ-15 по активам, проценты по ипотеке увеличили шесть банков, а по потребительским займам - 7, указал Кузьмин. В результате средний размер ставок на эти продукты достиг 10,67% и 14,28% соответственно, добавил он. В "Сравни.ру" отказались уточнить "Известиям" названия банков, финансовые продукты в которых стали дороже.

В крупных финансовых организациях газете подтвердили рост процентов на жилищные ссуды и потребзаймы в диапазоне 0,5-1,25 п.п.

По актуальным данным Центробанка, средневзвешенные ставки по ипотечным кредитам на начало января т.г. равнялись 7,81%. По состоянию на конец прошлого года средние процентные ставки на займы для физлиц до одного года составляли 15,04%.

Как считают эксперты, снижение ключевой пока маловероятно. По их оценкам, к лету ставки по ипотеке могут вырасти в среднем до 12% годовых, по розничным кредитам - до 15%.