ЦСР предлагает привязать вложения в криптовалюту к уровню дохода инвестора

18 февраля. FINMARKET.RU - Эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР) изучили позиции российских регуляторов и иностранный опыт по контролю за рынком криптовалют и подготовили ряд предложений, которые помогут снять спорные вопросы, пишут "Ведомости" . Доклад "Криптовалюты: актуальная регуляторная повестка" направлен в Минфин, Банк России, Минэкономразвития и аппарат правительства, сообщил собеседник в

Эксперты предлагают привязать допустимые вложения в криптовалюту к уровню дохода инвестора, закрепить за ней платежную функцию для приобретения цифровых финансовых активов, адаптировать законодательство в области электроэнергетики и гражданского права.

Как считают в ЦСР, курс криптовалют имеет во многом спекулятивный характер - в таких условиях главной задачей может быть оберегание инвесторов от избыточных потерь. Для этого в качестве ориентира допустимых вложений конкретного инвестора можно взять уровень его активов или дохода, отмечают эксперты.

Другое предложение экспертов - разрешить приобретение цифровых финансовых активов (ЦФА) за. Запрет на их использование в качестве средства платежа приводит к ситуации, когда криптовалюта становится лишь объектом спекуляций с целью в будущем "продать подороже", а сама идея разрешения обращения этой валюты ставится под сомнение, говорится в докладе. Закрепление за виртуальной валютой платежной функции для приобретения ЦФА будет отвечать существующей практике рынка, уверены аналитики. Иначе владельцы этого инструмента будут вынуждены сначала переводить свою криптовалюту в фиатные деньги, теряя при этом значительную часть средств при конвертации. Альтернативой для них станет приобретение инвестиционных токенов за рубежом, говорится в докладе.

Эксперты ЦСР предлагают адаптировать регулирование в сфере электроэнергетики и экологии для контроля за майнингом. Так как дискуссия по регулированию майнинга в этом контексте в России пока лишь начинается, стоит обратиться к иностранному опыту, пишут эксперты.

ЦСР также предлагает ввести специальное (tailor-made) регулирование криптобирж и конкретизировать условия применения законодательства к иностранной инфраструктуре из-за трансграничного характера рынка.