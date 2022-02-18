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18 февраля 2022 года 08:45
ЦСР предлагает привязать вложения в криптовалюту к уровню дохода инвестора
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Сергей Бобылев/ТАСС
18 февраля. FINMARKET.RU - Эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР) изучили позиции российских регуляторов и иностранный опыт по контролю за рынком криптовалют и подготовили ряд предложений, которые помогут снять спорные вопросы, пишут "Ведомости". Доклад "Криптовалюты: актуальная регуляторная повестка" направлен в Минфин, Банк России, Минэкономразвития и аппарат правительства, сообщил собеседник в ЦСР. Эксперты предлагают привязать допустимые вложения в криптовалюту к уровню дохода инвестора, закрепить за ней платежную функцию для приобретения цифровых финансовых активов, адаптировать законодательство в области электроэнергетики и гражданского права. Как считают в ЦСР, курс криптовалют имеет во многом спекулятивный характер - в таких условиях главной задачей может быть оберегание инвесторов от избыточных потерь. Для этого в качестве ориентира допустимых вложений конкретного инвестора можно взять уровень его активов или дохода, отмечают эксперты. Другое предложение экспертов - разрешить приобретение цифровых финансовых активов (ЦФА) за криптовалюты. Запрет на их использование в качестве средства платежа приводит к ситуации, когда криптовалюта становится лишь объектом спекуляций с целью в будущем "продать подороже", а сама идея разрешения обращения этой валюты ставится под сомнение, говорится в докладе. Закрепление за виртуальной валютой платежной функции для приобретения ЦФА будет отвечать существующей практике рынка, уверены аналитики. Иначе владельцы этого инструмента будут вынуждены сначала переводить свою криптовалюту в фиатные деньги, теряя при этом значительную часть средств при конвертации. Альтернативой для них станет приобретение инвестиционных токенов за рубежом, говорится в докладе. Эксперты ЦСР предлагают адаптировать регулирование в сфере электроэнергетики и экологии для контроля за майнингом. Так как дискуссия по регулированию майнинга в этом контексте в России пока лишь начинается, стоит обратиться к иностранному опыту, пишут эксперты. ЦСР также предлагает ввести специальное (tailor-made) регулирование криптобирж и конкретизировать условия применения законодательства к иностранной инфраструктуре из-за трансграничного характера рынка.
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Ключевые слова: РФ, криптовалюты, ЦСР, предложения
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