Пандемия спровоцировала рекордную конфликтность предпринимателей

17 февраля. FINMARKET.RU - Пандемический кризис повлек передел собственности в ряде сегментов экономики, что сопровождалось всплеском судебных разбирательств и конфликтов, ставших достоянием общественности, пишет "Независимая газета". Уровень конфликтности в российском бизнесе близок к максимальному, следует из исследования специалистов Московской школы управления "Сколково" и инвестиционной компании, которая занимается поисками активов беглых банкиров. Снизить накал страстей теперь могут разве что адаптация к новым правилам игры и очередные выборы. Ведь, как уточняют исследователи, например, выборы в Госдуму традиционно создают для бизнес-среды "период тишины".

Как поясняет авторы исследования, один из ключевых элементов деловой среды – наличие и частота возникновения корпоративных конфликтов, их интенсивность и уровень публичного статуса. Предлагаемый экспертами индекс рассчитывается по специальной формуле, которая учитывает динамику трех показателей: числа компаний, представляющих интерес для корпоративного спора (это компании с выручкой не менее 10 млн руб. и стоимостью основных средств не менее 1 млн руб.); количества судебных исков в арбитражные суды и суды общей юрисдикции, касающихся корпоративных споров; количество сообщений в печатных и электронных СМИ федерального и регионального уровня о корпоративных конфликтах.

В качестве отправной точки для расчетов был выбран уровень конфликтности за первый квартал 2017 года – "к этому моменту российская экономика в целом восстановилась после экономического шока 2014–2015 годов, вызванного девальвацией рубля и введением экономических санкций рядом стран".

При этом эксперты обратили внимание на то, что с 2017 года в стране непрерывно продолжается снижение количества крупных и средних компаний. "За неполных пять лет количество компаний, соответствующих критериям индекса по своему размеру, снизилось более чем вдвое, достигнув 235 тыс.", – сообщается в материалах исследования.

Итак, в четвертом квартале 2021-го значение индекса составило 2,15, что примерно в полтора раза выше, чем в третьем квартале 2021-го. Это близко к тому максимуму за всю историю наблюдений, который был достигнут во втором квартале 2021-го, когда индекс составлял 2,20.

В третьем квартале, напоминают исследователи, индекс проседал до 1,45, что, по их мнению, было связано с "традиционным "режимом тишины" в предвыборный период", с резким спадом числа судебных исков перед выборами в Госдуму в сентябре 2021 года. Хотя количество конфликтных публикаций в СМИ перед выборами, наоборот, росло, и уже после них оно даже достигло пика за всю историю наблюдений.

Но не только завершение выборов привело к тому, что индекс в четвертом квартале снова отскочил вверх. Если говорить в целом про 2021 год, то резкий рост конфликтности был вызван, по уточнению авторов исследования, с одной стороны, "активизацией бизнес-процессов после пандемического кризиса 2020 года", а с другой – "переделом собственности в целом ряде сегментов экономики, вызванным пандемическим кризисом". К отраслям, в которых в 2021-м были отмечены крупные конфликты, исследователи отнесли золотодобычу, пищевую промышленность, непищевой ретейл, строительство и девелопмент.

В этом году ожидается постепенное затухание тренда на рост конфликтности, ведь, как уточнили исследователи, "экономика постепенно осваивается с явлениями постпандемии, вырабатываются новые специфические правила игры, а сами игроки привыкают к новой реальности". "Тем не менее факторов, позволяющих прогнозировать резкое снижение индекса конфликтности в первом полугодии 2022-го, пока не просматривается", – отметили авторы.

Опрошенные "НГ" эксперты отметили, что нарастание конфликтности не выглядит удивительным. "Весной 2020 года деловая жизнь замерла, затем начался процесс постепенного роста экономики по мере того, как бизнес-среда приспособилась к новым условиям. Естественно, активизировались процессы передела собственности", – говорит гендиректор компании "Универ Капитал" Асхат Сагдиев. По его прогнозу, теперь конфликтность будет снижаться – и даже не из-за предстоящих в марте 2024 года выборов, а из-за жесткой монетарной политики Центробанка, которая приведет к существенному замедлению роста экономики во второй половине этого года и в первой половине 2023-го.