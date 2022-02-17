Бензин дорожает только в рознице

17 февраля. FINMARKET.RU - Торговля бензином на, в отличие от ситуации год назад, стала прибыльной. Розничныена топливо понемногу растут вслед за инфляцией, тогда как сезонное падение спроса на топливо опустило оптовые цены на уровень февраля прошлого года, хотя с тех пор нефть подорожала полтора раза. При этом продажи дизтоплива на АЗС по-прежнему остаются убыточными. Рентабельность заправок может снизиться весной, когда восстановление спроса наподстегнет оптовые цены, пишет "Коммерсантъ".

По оценкам Refinitiv, на 12 февраля маржинальная доходность заправок в европейской части, рассчитываемая как разница между закупочными мелкооптовыми ценами топлива и розничными, при продаже бензина АИ-92 составляла 11,8%, в Сибири и на Дальнем Востоке — 6%. Год назад на середину февраля маржинальная доходность АЗС составляла 4,7% и 1,7% соответственно.

Чтобы не допустить резких скачков стоимости топлива на АЗС, регуляторы готовы пойти на корректировку демпфера и увеличить компенсации нефтекомпаниям. При поставках топлива внутри РФ демпфирующий механизм возвращает нефтяникам существенную часть недополученной маржи от экспорта.