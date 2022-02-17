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17 февраля 2022 года 09:42
Бензин дорожает только в рознице
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Александр Рюмин/ТАСС
17 февраля. FINMARKET.RU - Торговля бензином на АЗС, в отличие от ситуации год назад, стала прибыльной. Розничные цены на топливо понемногу растут вслед за инфляцией, тогда как сезонное падение спроса на топливо опустило оптовые цены на уровень февраля прошлого года, хотя с тех пор нефть подорожала полтора раза. При этом продажи дизтоплива на АЗС по-прежнему остаются убыточными. Рентабельность заправок может снизиться весной, когда восстановление спроса на бензин подстегнет оптовые цены, пишет "Коммерсантъ". По оценкам Refinitiv, на 12 февраля маржинальная доходность заправок в европейской части РФ, рассчитываемая как разница между закупочными мелкооптовыми ценами топлива и розничными, при продаже бензина АИ-92 составляла 11,8%, в Сибири и на Дальнем Востоке — 6%. Год назад на середину февраля маржинальная доходность АЗС составляла 4,7% и 1,7% соответственно. Чтобы не допустить резких скачков стоимости топлива на АЗС, регуляторы готовы пойти на корректировку демпфера и увеличить компенсации нефтекомпаниям. При поставках топлива внутри РФ демпфирующий механизм возвращает нефтяникам существенную часть недополученной маржи от экспорта.
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