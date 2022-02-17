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17 февраля 2022 года 09:38
Годовой ущерб от киберпреступлений растет
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UIG/TACC
17 февраля. FINMARKET.RU - Ущерб от преступных действий с использованием компьютерных технологий в России в этом году продолжит расти и может достигнуть 165 млрд руб., полагают эксперты. В прошлом году, согласно оценкам RTM Group, общий ущерб преступных действий с использованием компьютерных технологий превысил 150 млрд руб. Оценка производилась на основе возбужденных уголовных дел, связанных с использованием таких технологий. Всего, по данным компании, было зарегистрировано почти 518 тыс. киберпреступлений, что на 1,4% больше показателя 2020 года, и в 1,76 раза превышает показатель 2019 года, пишет "Коммерсант". В частности, количество заявлений о мошенничестве (хищение с обманом жертвы) выросло на 5,1%, превысив 249 тыс. Однако количество заявлений о возбуждении уголовных дел в связи с компьютерными преступлениями со взломом сократилось на 10,6% - до 157 тыс. Около четверти преступлений было связано с другими составами. Как отмечает управляющий RTM Group Евгений Царев, рост количества результативных атак в 2021 году ускорился по сравнению с 2020 годом, и составил 35%. В этом году Царев ожидает роста количества результативных атак не менее чем на 30-40%, а совокупный ущерб может превысить 165 млрд руб. Среди наиболее распространенных способов мошенничества исследователи выделили телефонные звонки жертве. В ЦБ потери от операций без согласия клиентов в 2020 году оценивали на уровне 9,8 млрд руб., за 9 месяцев 2021 года - уже в 9,1 млрд руб.
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Ключевые слова: РФ, киберпреступления, рост
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