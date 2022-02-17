Годовой ущерб от киберпреступлений растет

17 февраля. FINMARKET.RU - Ущерб от преступных действий с использованием компьютерных технологий в России в этом году продолжит расти и может достигнуть 165 млрд руб., полагают эксперты.

В прошлом году, согласно оценкам RTM Group, общий ущерб преступных действий с использованием компьютерных технологий превысил 150 млрд руб. Оценка производилась на основе возбужденных уголовных дел, связанных с использованием таких технологий. Всего, по данным компании, было зарегистрировано почти 518 тыс. киберпреступлений, что на 1,4% больше показателя 2020 года, и в 1,76 раза превышает показатель 2019 года, пишет "Коммерсант"

В частности, количество заявлений о мошенничестве (хищение с обманом жертвы) выросло на 5,1%, превысив 249 тыс. Однако количество заявлений о возбуждении уголовных дел в связи с компьютерными преступлениями со взломом сократилось на 10,6% - до 157 тыс. Около четверти преступлений было связано с другими составами.

Как отмечает управляющий RTM Group Евгений Царев,количества результативных атак в 2021 году ускорился по сравнению с 2020 годом, и составил 35%. В этом году Царев ожидает роста количества результативных атак не менее чем на 30-40%, а совокупный ущерб может превысить 165 млрд руб.

Среди наиболее распространенных способов мошенничества исследователи выделили телефонные звонки жертве.

В ЦБ потери от операций без согласия клиентов в 2020 году оценивали на уровне 9,8 млрд руб., за 9 месяцев 2021 года - уже в 9,1 млрд руб.