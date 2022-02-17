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17 февраля 2022 года 09:13
Штрафные санкции для малого бизнеса сократят в несколько раз
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Антон Новодережкин/ТАСС
17 февраля. FINMARKET.RU - Штрафы для представителей малого и среднего бизнеса могут быть сокращены в пять - девять раз в зависимости от нарушения. Соответствующий законопроект внесло в Госдуму правительство России. Сейчас парламент заканчивает сбор отзывов на инициативу. В целом, как пишет "Российская газета", поправки в КоАП смягчают систему наказаний для малого и среднего бизнеса. Одна из новаций: социально ориентированные НКО, а также микро- и малые предприятия будут приравнены к индивидуальным предпринимателям. Это означает, что размеры санкций будут снижены. "Разница между размерами административных штрафов, предусмотренных санкциями статьей раздела II КоАП РФ, налагаемых на индивидуальных предпринимателей и на юридических лиц, достигает по их верхнему пределу в среднем 500-900 процентов", - говорится в пояснительной записке. Как объясняют правительственные эксперты, до 96 процентов всех субъектов малого и среднего бизнеса составляют микропредприятия с максимальным доходом 120 миллионов рублей и количеством работников до 15 человек. К малым же предприятиям относятся организации с доходом 800 млн рублей и численностью работников до 100 человек. Их насчитывается 3,7% от всех субъектов малого и среднего бизнеса. Доля юридических лиц среди микро- и малых предприятий, по подсчетам правительственных экспертов, составляет более 39%. В остальных случаях бизнес ведут индивидуальные предприниматели. Но пока юридическим лицам из числа малого и среднего бизнеса в случае каких-то нарушений платить приходится гораздо больше, чем индивидуальным предпринимателям.
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