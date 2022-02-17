Молодым предлагают дать по 10 тыс. на пенсионный капитал

17 февраля. FINMARKET.RU - К пенсионной реформе планируется привлечь молодых людей, которым из-за моратория не удалось сформировать накопления. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает выделить им по 10 тыс. рублей в качестве стартового капитала в добровольной пенсионной системе, сообщают "Известия", в распоряжении которых окаазалсья документ о позиции организации "Об инициативах по развитию пенсионного рынка". Кроме того, для всех застрахованных лиц РСПП предлагает ввести государственное софинансирование добровольных взносов по аналогии с тем, что существует для пенсионных накоплений. Схема предполагает паритетные взносы со стороны гражданина и государства, а также лимит по максимальной сумме. Эксперты считают, что если этот порог установят на уровне 12 тыс. рублей, то этого будет явно недостаточно, чтобы стимулировать людей самостоятельно копить на пенсию.

"Молодые люди не откладывают на будущую пенсию, поэтому перед нами стоит задача стимулировать их. Мотивировать планируется за счет софинансирования и стартового капитала в добровольной системе. И 10 тыс. рублей кажется в этом смысле разумной суммой, которая и отвечает задаче по стимулированию, и не провоцирует огромных трат бюджета. С учетом того, что у молодых людей много времени для формирования добровольной, эту сумму можно увеличить значительно, делая дополнительные взносы," — пояснил "Известиям" председатель комитета РСПП по развитию пенсионных систем и социальному страхованию, президент СРО НАПФ Сергей Беляков.

По его словам, в заседаниях комитета, на которых вырабатывалась позиция, принимали участие представители Минфина, ЦБ, Минтруда, ПФР и других заинтересованных ведомств, Госдумы, РТК. В целом, рассказал он, инициатива и по стартовому капиталу для молодежи, и по софинансированию одобрена, обсуждается только сумма.

"Сейчас мы отправили нашу позицию в правительство, законодателям, ЦБ, в ведомства и будем всячески стремиться оформить ее в качестве законодательных инициатив", — подчеркнул Сергей Беляков.

Предметные шаги властей по созданию финансовых стимулов для НПО — это правильный путь, считает гендиректор компании "Эксперт Бизнес-Решения" Павел Митрофанов. По его мнению, без простых и понятных механизмов финансовой поддержки рынок НПО не перезапустить. И успех заявленной инициативы будет сильно зависеть от корректной оценки целевой аудитории и доходов этих людей. Он предположил, что если софинансирование будет даже на уровне более 12 тыс. рублей, то это вряд ли надолго останется стимулом для молодых людей. По мере роста их доходов эта сумма будет всё менее ощутимой.

"Поскольку такое участие государства будет нечувствительным. Если же поддержка ограничится исключительно первым взносом в 10 тыс. рублей, результата, скорее всего, не будет, поскольку стимулировать регулярное пополнение счета нужно не менее регулярной поддержкой со стороны государства", — прокомментировал Павел Митрофанов.

10 тыс. рублей для стартового капитала — явно недостаточно, соглашается заведующий лабораторией развития пенсионной системы НИУ ВШЭ Евгений Якушев, мнение которого также приводят "Известия".