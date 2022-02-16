Россиянам прогнозируют рост зарплат в этом году на 4,5%

16 февраля. FINMARKET.RU - В этом году реальныероссиян будут расти опережающими по отношению к ВВП темпами. В течение годаВВП составит 3-3,5% и даже более, говорится в новом макроэкономическом исследовании Финансового университета при правительстве РФ. Как пишет "Российская газета" , в частности отмечается, что перспективы экономического роста в России в 2022 году выглядят достаточно оптимистично.

Комментируя исследование, доктор экономических наук, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексей Зубец заявил, что российская экономика имеет хорошие перспективы для устойчивого, хотя и небыстрого, экономического роста. По словам эксперта, моделирование развития экономики в 2022 году показывает, что ВВП страны вырастет ориентировочно на 1,5-2,5%. "Для российской промышленности практически по всем фронтам наступивший год обещает быть достаточно благополучным", - считает Зубец.

Основным двигателем рынка труда, вызывающим рост реальных зарплат, по его словам, будет увеличение спроса на квалифицированных сотрудников, который уже наблюдался последние 2 года. Этот спрос существует практически по всем отраслям экономики. Предполагается, что потребность экономики в мотивированном и квалифицированном персонале сохранится, что и обеспечит рост реальных зарплат. "В оптимистическом варианте реальная зарплата в 2022 году может вырасти даже на 4,5%. Высокие темпы реальных зарплат ожидаются и в 2023 году. По нашим оценкам, они сохранятся на уровне 2022 года", - считает Зубец.

С другой стороны, продолжится стагнация реальных доходов населения (зарплата - лишь часть доходов граждан). По итогам 2022 года ожидается рост реальных доходов граждан не более чем на 1-1,5% А в 2023 году рост реальных доходов может уйти в отрицательную зону.

В то же время в Финансовом университете считают, что инфляция в России начнет снижаться в ближайшие месяцы и по итогам 2022 года она может составить 4,5-5,5%, как было в 2020 году.

Как сказал Зубец, в нынешнем году эксперты ожидают стабилизации ценообразования - как в стране, так и по миру в целом, и инфляция начнет приходить в норму уже в 1-м квартале.

Эксперт также не исключил, что сохранение приемлемых цен на российский экспорт в течение 2022 года и снятие геополитических рисков может привести к укреплению курса рубля по отношению к доллару. Так что по итогам года средний курс не превысит отметки 70 руб. за доллар, возможно и укрепление рубля сверх этой величины, добавил эксперт.