Бизнес просит смягчить проверки импортных фруктов и овощей

16 февраля. FINMARKET.RU - Руководители Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), объединений "Союзмолоко", "Союзнапитки" и Ассоциации импортеров плодоовощной продукции направили первому вице-премьеру Андрею Белоусову предложения по решению проблем с ввозом фруктов, овощей и продуктов их переработки в РФ, пишет "Коммерсант"

О сложностях с поставками импортных овощей и фруктов из-за ужесточения контроля со стороны Роспотребнадзора 9 февраля сообщала газета "Ведомости". Уже запрещен ввоз апельсинов, винограда, перца, гранатов из Турции и Ирана, а продукция из Китая проходит усиленные проверки. Как сказано в письме, на прошлой неделе в портах Краснодарского края находилось более 220 контейнеров со сроком ожидания от пяти дней. Ситуация приводит к задержкам с доставкой, порче товара, росту издержек торговых сетей и производителей молочной и соковой продукции. Также есть риски ускорения роста цен и дефицита, предупреждают авторы обращения. Как отмечают участники рынка, в условиях ожидаемого сезонного увеличения импорта картофеля проблема может негативно повлиять и на эту категорию.

Для разрешения проблемы бизнес предлагает смягчить или отменить ограничения на. Например, ввести меры в отношении конкретных поставщиков, а не стран либо отбирать отдельные партии без привязки к импортеру.