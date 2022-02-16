К 2025 году рынок устройств умного дома вырастет в 2 раза

16 февраля. FINMARKET.RU - К 2025 г. продажи устройств для умногов России вырастут более чем вдвое, с $1,2 млрд в 2021 г. до $2,7 млрд, прогнозируют в подведомственном Роскомнадзору Научно-техническом центре Главного радиочастотного центра (НТЦ ГРЧЦ). Прогноз приводится в отчете НТЦ ГРЧЦ по рынку технологий этого сегмента в прошлом году, пишут "Ведомости" . В исследовании использовались данные аналитиков Statista и PwC, отметил представитель ГРЧЦ.

Понятие "умного дома" трактуется в исследованиях достаточно широко - это системы автоматического управления, используемые в быту. Условно рынок устройств умного дома состоит из шести сегментов, отмечается в отчете. Два крупнейших - этопо управлению и связи (умные колонки, хабы, пульты и розетки) и сегмент умной бытовой техники, например холодильников, пылесосов, стиральных машин и т. д. Другие сегменты - системы безопасности дома (видеонаблюдение, датчики движения, программируемые замки и т. п.), различные домашние развлекательные системы, сегмент освещения и комфорта (умные лампочки, управление гаражными воротами и т. д.). К шестому сегменту эксперты относят управление энергопотреблением.

Но эти сегменты в России, по мнению экспертов, развиваются разными темпами. Если отнести к устройствам умного дома непосредственно колонки, розетки, датчики и прочие системы управления, но не учитывать смартфоны, пылесосы, кондиционеры, крупную бытовую технику, которую можно интегрировать в умный дом, то этот рынок оценивается в 12,5 млрд руб. в год ($166,7 млн), замечает руководитель дивизиона закупок "Офисная техника, сетевое оборудование и аксессуары" "Ситилинка" Иван Поликарпов. В 2021 г. этот рынок вырос на 150% и вырастет еще на 50-60% в 2022 г., возможно и больше, считает он. "К 2025 г. он точно будет минимум вдвое больше, чем сейчас", - согласен он с оценкой темпов роста НТЦ ГРЧЦ.

Опрошенные "Ведомостями" ритейлеры и производители устройств умного дома отмечают кратный рост спроса на эти товары, но точных цифр продаж в компаниях не раскрывают.

Рост рынка устройств умного дома фиксируют и в сетях салонов продаж крупнейших телекомоператоров (хотя, судя по различным темпам роста, компании, возможно, по-разному определяют сегмент).

Катализатором продаж устройств умного дома стала пандемия коронавируса, полагают опрошенные участники рынка. Люди стали больше времени проводить дома и задумываться о комфорте, отмечали представители МТС, "Билайна" и российского офиса Xiaomi (продает под своим брендом роботы-пылесосы, камеры безопасности и умные весы). Также на росте рынка сказался и массовый переезд покупателей на дачи во время изоляции, из-за чего они "настраивали системы мониторинга для безопасности своих домов", добавляет представитель Tele2.