Ремонт квартир подорожал на треть

16 февраля. FINMARKET.RU - В феврале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого годанажилья в России выросли на 30-35%, сказал "Известиям" руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании "Этажи" Антон Сауков. На 35% стоимость увеличилась в Москве и других крупных городах, примерно на 20% - в регионах, подтвердила генеральный директор дизайн-студии Panova Design Ирина Панова.

По данным коммерческого директора дизайн-бюро "Идея Плюс" Самира Джафарова, в среднем цены выросли более чем на 25%. Ремонт одного квадратного метра подорожал на 13-20%, добавил член генерального совета "Деловой России" Алексей Мостовщиков.

Стоимость косметической и капитальной отделки поднялась одинаково, уточнил Самир Джафаров. Это связано как с подорожанием услуг строительных бригад из-за их дефицита на рынке, так и стройматериалов, уточнил Антон Сауков. Поэтому принципиального различия в увеличении цен на разные варианты ремонта нет, согласен он.

"Один из важных факторов роста цен - дефицит рабочей силы на рынке. Почти 50% строительных организаций столкнулись сегодня с нехваткой квалифицированных кадров", - отметил председатель комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. По его словам, это связано не только с пандемией и оттоком рабочей силы из страны, но и с низкой квалификацией трудящихся в отрасли, отсутствием гарантий для сотрудников и нежеланием компаний инвестировать в обучение персонала.

За последние полгода цена металлоизделий выросла на 67%, утеплителя минераловатного - на 48%, кирпича - на 59%, перечислил первый зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Дефицит таких ресурсов испытывают 94% застройщиков, добавил он.

В целом за год разные строительные и отделочные материалы подрожали от 20% до 250%, сказала Панова. Наибольший рост показали материалы импортного производства, а также отечественного с использованием иностранных компонентов из-за колебания курса валют, объяснил Джафаров.

Росту цен также способствуют такие факторы, как высокая инфляция, перебои в поставках, логистических цепочках и прочее, отметил генеральный директор девелоперской компании "Мармакс" Юрий Юров. К примеру, повышение цен на пластик привело к подорожанию электротоваров, сантехнического оборудования, фурнитуры. Колебания валют приводят к удорожанию импортных отделочных материалов - плитки, красок, материалов для напольного покрытия, а также к увеличению стоимости их доставки, указал он.

Для решения же проблемы дефицита рабочих кадров в стройотрасли необходимо повышать привлекательность условий труда и заработной платы, уверен Пахомов.