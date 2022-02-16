.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 16 февраля составил 75,0141 руб.
16 февраля 2022 года 08:28
Ремонт квартир подорожал на треть
|0
YAY/ТАСС
16 февраля. FINMARKET.RU - В феврале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на ремонт жилья в России выросли на 30-35%, сказал "Известиям" руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании "Этажи" Антон Сауков. На 35% стоимость увеличилась в Москве и других крупных городах, примерно на 20% - в регионах, подтвердила генеральный директор дизайн-студии Panova Design Ирина Панова. По данным коммерческого директора дизайн-бюро "Идея Плюс" Самира Джафарова, в среднем цены выросли более чем на 25%. Ремонт одного квадратного метра подорожал на 13-20%, добавил член генерального совета "Деловой России" Алексей Мостовщиков. Стоимость косметической и капитальной отделки поднялась одинаково, уточнил Самир Джафаров. Это связано как с подорожанием услуг строительных бригад из-за их дефицита на рынке, так и стройматериалов, уточнил Антон Сауков. Поэтому принципиального различия в увеличении цен на разные варианты ремонта нет, согласен он. "Один из важных факторов роста цен - дефицит рабочей силы на рынке. Почти 50% строительных организаций столкнулись сегодня с нехваткой квалифицированных кадров", - отметил председатель комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. По его словам, это связано не только с пандемией и оттоком рабочей силы из страны, но и с низкой квалификацией трудящихся в отрасли, отсутствием гарантий для сотрудников и нежеланием компаний инвестировать в обучение персонала. За последние полгода цена металлоизделий выросла на 67%, утеплителя минераловатного - на 48%, кирпича - на 59%, перечислил первый зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Дефицит таких ресурсов испытывают 94% застройщиков, добавил он. В целом за год разные строительные и отделочные материалы подрожали от 20% до 250%, сказала Панова. Наибольший рост показали материалы импортного производства, а также отечественного с использованием иностранных компонентов из-за колебания курса валют, объяснил Джафаров. Росту цен также способствуют такие факторы, как высокая инфляция, перебои в поставках, логистических цепочках и прочее, отметил генеральный директор девелоперской компании "Мармакс" Юрий Юров. К примеру, повышение цен на пластик привело к подорожанию электротоваров, сантехнического оборудования, фурнитуры. Колебания валют приводят к удорожанию импортных отделочных материалов - плитки, красок, материалов для напольного покрытия, а также к увеличению стоимости их доставки, указал он. Для решения же проблемы дефицита рабочих кадров в стройотрасли необходимо повышать привлекательность условий труда и заработной платы, уверен Пахомов.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.