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15 февраля 2022 года 17:51

Медиарейтинг банков за январь

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YAY\ТАСС
YAY\ТАСС
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за январь 2022 года.

Сбербанк в январе 2022 года сохранил первое место в рейтинге медиаприсутствия ведущих игроков банковского рынка c результатом 39 064 упоминаний (61 467 в декабре 2021 года). Вторую позицию занял ВТБ - 21 536 упоминаний (30 589 в декабре 2021 года), за ним следует банк "ФК Открытие" - 8 857 упоминаний против 11 902 месяцем ранее.

В рейтинге охвата Сбер поднялся на первую строку рейтинга с результатом 194,3 млн (228,9 млн в декабре 2021 года). Вторую позицию занял ВТБ - 141 млн (248,9 млн в декабре 2021 года). На третье место, сместив Промсвязьбанк, поднялся банк "ФК Открытие", улучшивший свой показатель в январе до 106,3 млн (72,7 млн в декабре).

Тройка лидеров в рейтинге заметности в январе не изменилась. При этом индекс заметности Сбербанка и ВТБ уменьшился более чем на 45% по сравнению с декабрем, а у "Открытия" показатель упал более чем на 32%.

Снижение показателей рейтинга заметности в январе является традиционным и связано с большим количеством праздничных дней в начале месяца, когда деловая активность на финансовых рынках существенно уменьшается.

Важным инфоповодом стала новость о запуске Сбербанком нового сервиса проверки онлайн-переводов доверенным лицом. Проверить переводы сможет любой выбранный клиентом человек, которому уже исполнилось 18 лет. По словам зампреда правления банка Станислава Кузнецова, сервис был разработан для того, чтобы дать возможность клиентам защитить от мошенников своих старших родственников, которые менее образованы в вопросах финансовой грамотности.

Широко освещалось в СМИ финансовые результаты работы Сбера за 2021 год. Чистая прибыль банка выросла более чем в 1,5 раза - до рекордных 1 трлн 200 млрд рублей. Всего за прошедший год было выдано кредитов более, чем на 20 трлн рублей. При этом доля ипотеки выросла почти на 30%. Также отмечалось, что банк работал над развитием нефинансовых сервисов своей экосистемы, в которую входит уже около 70 компаний.

Еще одним значительным поводом января стала новость о том, что Сбербанк не планирует поднимать ставки по ипотечным кредитам. Об этом рассказал глава банка Герман Греф в кулуарах Гайдаровского форума. В то время как в ряде крупных банков ставки превысили 10%, минимальные ставки по базовым ипотечным программам на покупку строящегося и готового жилья в Сбере на тот момент составляли 9,3%.

Наиболее популярным инфоповодом о ВТБ стала новость о повышении ипотечных ставок. Для готового и строящегося жилья ставка выросла на 1 процентный пункт и составила 10,3%. Как объясняют в банке, это решение было связано с повышением ключевой ставки Центробанка. На заседании в середине декабря ЦБ повысил ключевую ставку с 7,5% сразу до 8,5%. А всего за прошлый год ставка поднималась на 7 из 8 заседаний, и в итоге она выросла в два раза.

Другим важным инфоповодом стали финансовые показатели банка за 2021 год. За прошедший год ВТБ получил рекордную прибыль, которая составила 242 миллиарда рублей по российским стандартам отчетности. Как заявлял главный бухгалтер ВТБ Михаил Коваленко, чистая прибыль банка увеличилась в 516 раз по сравнению с 2020 годом (0,5 млрд руб.). Кредитование юридических лиц в 2021 году увеличилось почти на 7%, а физических лиц - более чем на четверть.

Широко освещалось в СМИ исследование ВТБ, которое показало, что россияне стали оформлять больше банковских продуктов онлайн. В январе 2022 года клиенты банка оформили дистанционно почти каждый второй из самых популярных розничных продуктов, включая кредиты, срочные вклады, брокерские счета, страховки и другие услуги. Одновременно доля цифровых продаж популярных розничных услуг ВТБ приблизилась к 50%.

Наиболее заметным инфоповодом "Открытия" стало исследование, посвященное тому, насколько часто россияне сталкиваются с кредитным мошенничеством. Согласно данным аналитиков, около 5% россиян находили при проверке кредитных историй мошеннические кредиты, взятые на свое имя. В Москве и Московской области так ответили 8% участников исследования. При этом 86% граждан не сталкивались с мошенническими кредитами, взятыми на их имя, а остальные 9% никогда не проверяли свою кредитную историю. Почти три четверти россиян (73%) никогда не сталкивались с мошенниками, предлагавшими исправить кредитную историю.

Широко тиражировались в СМИ результаты еще одного исследования банка "Открытие", которое показало, что большинство россиян все еще негативно относятся к Единому государственному экзамену. 60% граждан выступает за его отмену (больше всего его противников на Северном Кавказе (75%), меньше всего в Москве и Московской области (55%)). При этом лишь 7% однозначно поддерживает проведение экзамена, полагая, что он помогает объективно оценить знания. Еще 7% россиян заявили о безразличном отношении к проведению ЕГЭ.

Еще одним важным инфоповодом января стал отказ итальянской банковской группы UniCredit от покупки банка "Открытие". По данным СМИ, главной причиной стал риск ужесточения антироссийских санкций из-за обострения ситуации вокруг Украины. Также сообщалось, что "Открытие" указано в числе крупных банков, в отношении которых президенту США Джо Байдену предлагается ввести санкции.


Наименование Упоминания в СМИ, январь 2022
1 Сбербанк 39 064
2 ВТБ 21 536
3 ФК Открытие 8 857
4 Альфа-банк 6 611
5 Газпромбанк 6 372
6 Россельхозбанк 5 666
7 Промсвязьбанк 4 688
8 Тинькофф Банк 4 580
9 Райффайзенбанк 3 109
10 Совкомбанк 3 079
11 Росгосстрах Банк 2 255
12 Московский кредитный Банк 2 252
13 Росбанк 2 030
14 Почта банк 2 001
15 Банк ДОМ.РФ 1 667
16 Банк УРАЛСИБ 1 463
17 МТС Банк 1 260
18 Банк ЗЕНИТ 1 165
19 Банк Санкт-Петербург 1 095
20 ХКФ Банк 1 028
21 Банк Русский Стандарт 927
22 ТКБ Банк 922
23 АБ "Россия" 810
24 УБРиР 746
25 Банк ТРАСТ 739
26 ОТП Банк 734
27 РНКБ Банк 665
28 СКБ-банк 609
29 Новикомбанк 604
30 Ак Барс Банк 537
31 Банк Левобережный 486
32 Ренессанс Кредит 484
33 ЮниКредит Банк 472
34 Абсолют Банк 420
35 Азиатско-Тихоокеанский Банк 356
36 Примсоцбанк 355
37 Алмазэргиэнбанк 295
38 Экспобанк 272
39 Запсибкомбанк 264
40 Ситибанк 261
41 КБ Восточный 252
42 СМП Банк 251
43 АКБ "Металлинвестбанк 241
44 СДМ-Банк 238
45 КБ "Центр-инвест 231
46 Челябинвестбанк 220
47 Росэксимбанк 215
48 МСП Банк 208
49 Банк Авангард 193
50 АКБ "ЦентроКредит" 178

Наименование Индекс заметности, январь 2022
1 Сбербанк 4 930 815
2 ВТБ 2 402 778
3 ФК Открытие 1 218 314
4 Газпромбанк 533 171
5 Россельхозбанк 515 193
6 Альф-Банк 485 884
7 Промсвязьбанк 438 156
8 Тинькофф Банк 409 143
9 Райффайзенбанк 326 893
10 Совкомбанк 325 384
11 Росгосстрах Банк 231 704
12 Банк ДОМ.РФ 195 965
13 Банк УРАЛСИБ 189 749
14 Банк Санкт-Петербург 168 108
15 РНКБ Банк 159 055
16 Банк ТРАСТ 153 144
17 Московский Кредитный Банк 146 906
18 ХКФ Банк 143 371
19 Росбанк 138 896
20 Банк Русский Стандарт 135 836
21 УБРиР 113 574
22 МТС Банк 113 249
23 Банк ЗЕНИТ 92 377
24 Почта банк 83 471
25 Запсибкомбанк 80 525
26 АБ "Россия" 72 471
27 АК Барс Банк 72 277
28 ТКБ Банк 60 111
29 Новикомбанк 56 196
30 СКБ-банк 49 110
31 Абсолют Банк 47 697
32 КБ "Центр-инвест" 44 569
33 Азиатско-Тихоокеанский Банк 44 001
34 МСП Банк 39 686
35 Экспобанк 39 081
36 Ренессанс Кредит 36 162
37 КБ Восточный 33 058
38 ОТП Банк 30 673
39 ЮниКредит Банк 30 314
40 СМП Банк 26 813
41 СЭБ Банк 26 612
42 МИнБанк 23 506
43 Ситибанк" 21 312
44 Банк Левобережный 20 910
45 Челябинвестбанк 17 020
46 Банк Авангард 14 218
47 Примсоцбанк 13 834
48 Инвестторгбанк 13 822
49 Креди Агриколь КИБ 13 108
50 ВБРР 11 151

Наименование Охват аудитории, январь 2022
1 Сбербанк 194 360 139
2 ВТБ 141 063 826
3 ФК Открытие 106 333 929
4 Газпромбанк 93 060 042
5 Альфа-Банк 77 444 047
6 Россельхозбанк 69 004 975
7 Совкомбанк 64 188 196
8 Райффайзенбанк 57 455 829
9 Тинькофф Банк 52 137 996
10 Промсвязьбанк 49 983 313
11 Росбанк 46 605 355
12 МТС Банк 40 002 559
13 АБ "Россия" 39 053 521
14 Московский Кредитный Банк 38 537 760
15 ХКФ Банк 30 382 273
16 ТКБ Банк 30 247 273
17 Банк Русский Стандарт 30 102 885
18 Почта банк 28 943 752
19 УБРиР 26 270 595
20 Банк ДОМ.РФ 22 649 072
21 Росгосстрах Банк 22 499 621
22 Банк ЗЕНИТ 20 177 510
23 КБ Восточный 20 026 617
24 Банк Санкт-Петербург 18 891 393
25 Ренессанс Кредит 17 654 391
26 МСП Банк 16 259 473
27 Банк УРАЛСИБ 15 583 793
28 Банк ТРАСТ 15 356 762
29 ЮниКредит Банк 14 587 162
30 Экспобанк 13 402 911
31 Ак Барс банк 13 150 260
32 РНКБ Банк 12 465 358
33 СКБ-банк 12 445 069
34 Абсолют Банк 11 723 956
35 СМП Банк 10 747 571
36 Азиатско-Тихоокеанский Банк 9 558 300
37 ОТП Банк 8 683 688
38 Запсибкомбанк 8 358 130
39 Ситибанк 8 041 039
40 Новикомбанк 6 201 576
41 Генбанк 6 181 431
42 Крайинвестбанк 6 071 518
43 Примсоцбанк 4 897 996
44 "Локо-Банк" 4 586 095
45 Алмазэргиэнбанк 4 542 548
46 АКБ "ЦентроКредит" 4 373 463
47 КБ "Центр-инвест" 3 984 556
48 Банк Союз 3 629 050
49 БКС Банк 3 537 274
50 ВБРР 3 429 957

Главные темы публикаций:
  • - В России утвердили "дорожную карту" по регулированию криптовалют.
  • - В Минфине предложили меры регуляции криптовалюты вместо ее запрета.
  • - Банк России приостановил покупку валюты на внутреннем рынке.
  • - Налог на вклады в России станут платить больше граждан.
  • - Росфинмониторинг поддержал позицию Минфина по поводу криптовалют.
  • - В Госдуме планируют поддержать "дорожную карту" по криптовалютам.
  • - Минфин, ЦБ и другие ведомства начали работу над Ассоциацией по защите прав частных инвесторов.
  • - ЦБ указал на риски майнинга криптовалют после предложения Минфина.
  • - Ставка по вкладу для малообеспеченных россиян может превысить ключевую.
  • - Отключать Россию от SWIFT в Вашингтоне не собираются.

СКАН - это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.

Упоминания в СМИ - общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определённый период.

Индекс заметности - специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.

Охват аудитории -среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.

Статистические данные, указанные в рейтинге, актуальны на дату публикации.



Опубликовано Финмаркет
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