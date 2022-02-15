Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за январь 2022 года.
Сбербанк в январе 2022 года сохранил первое место в рейтинге медиаприсутствия ведущих игроков банковского рынка c результатом 39 064 упоминаний (61 467 в декабре 2021 года). Вторую позицию занял ВТБ - 21 536 упоминаний (30 589 в декабре 2021 года), за ним следует банк "ФК Открытие" - 8 857 упоминаний против 11 902 месяцем ранее.
В рейтинге охвата Сбер поднялся на первую строку рейтинга с результатом 194,3 млн (228,9 млн в декабре 2021 года). Вторую позицию занял ВТБ - 141 млн (248,9 млн в декабре 2021 года). На третье место, сместив Промсвязьбанк, поднялся банк "ФК Открытие", улучшивший свой показатель в январе до 106,3 млн (72,7 млн в декабре).
Тройка лидеров в рейтинге заметности в январе не изменилась. При этом индекс заметности Сбербанка и ВТБ уменьшился более чем на 45% по сравнению с декабрем, а у "Открытия" показатель упал более чем на 32%.
Снижение показателей рейтинга заметности в январе является традиционным и связано с большим количеством праздничных дней в начале месяца, когда деловая активность на финансовых рынках существенно уменьшается.
Важным инфоповодом стала новость о запуске Сбербанком нового сервиса проверки онлайн-переводов доверенным лицом. Проверить переводы сможет любой выбранный клиентом человек, которому уже исполнилось 18 лет. По словам зампреда правления банка Станислава Кузнецова, сервис был разработан для того, чтобы дать возможность клиентам защитить от мошенников своих старших родственников, которые менее образованы в вопросах финансовой грамотности.
Широко освещалось в СМИ финансовые результаты работы Сбера за 2021 год. Чистая прибыль банка выросла более чем в 1,5 раза - до рекордных 1 трлн 200 млрд рублей. Всего за прошедший год было выдано кредитов более, чем на 20 трлн рублей. При этом доля ипотеки выросла почти на 30%.
Также отмечалось, что банк работал над развитием нефинансовых сервисов своей экосистемы, в которую входит уже около 70 компаний.
Еще одним значительным поводом января стала новость о том, что Сбербанк не планирует поднимать ставки по ипотечным кредитам. Об этом рассказал глава банка Герман Греф в кулуарах Гайдаровского форума. В то время как в ряде крупных банков ставки превысили 10%, минимальные ставки по базовым ипотечным программам на покупку строящегося и готового жилья в Сбере на тот момент составляли 9,3%.
Наиболее популярным инфоповодом о ВТБ стала новость о повышении ипотечных ставок. Для готового и строящегося жилья ставка выросла на 1 процентный пункт и составила 10,3%. Как объясняют в банке, это решение было связано с повышением ключевой ставки Центробанка. На заседании в середине декабря ЦБ повысил ключевую ставку с 7,5% сразу до 8,5%. А всего за прошлый год ставка поднималась на 7 из 8 заседаний, и в итоге она выросла в два раза.
Другим важным инфоповодом стали финансовые показатели банка за 2021 год. За прошедший год ВТБ получил рекордную прибыль, которая составила 242 миллиарда рублей по российским стандартам отчетности. Как заявлял главный бухгалтер ВТБ Михаил Коваленко, чистая прибыль банка увеличилась в 516 раз по сравнению с 2020 годом (0,5 млрд руб.). Кредитование юридических лиц в 2021 году увеличилось почти на 7%, а физических лиц - более чем на четверть.
Широко освещалось в СМИ исследование ВТБ, которое показало, что россияне стали оформлять больше банковских продуктов онлайн. В январе 2022 года клиенты банка оформили дистанционно почти каждый второй из самых популярных розничных продуктов, включая кредиты, срочные вклады, брокерские счета, страховки и другие услуги. Одновременно доля цифровых продаж популярных розничных услуг ВТБ приблизилась к 50%.
Наиболее заметным инфоповодом "Открытия" стало исследование, посвященное тому, насколько часто россияне сталкиваются с кредитным мошенничеством. Согласно данным аналитиков, около 5% россиян находили при проверке кредитных историй мошеннические кредиты, взятые на свое имя. В Москве и Московской области так ответили 8% участников исследования. При этом 86% граждан не сталкивались с мошенническими кредитами, взятыми на их имя, а остальные 9% никогда не проверяли свою кредитную историю. Почти три четверти россиян (73%) никогда не сталкивались с мошенниками, предлагавшими исправить кредитную историю.
Широко тиражировались в СМИ результаты еще одного исследования банка "Открытие", которое показало, что большинство россиян все еще негативно относятся к Единому государственному экзамену. 60% граждан выступает за его отмену (больше всего его противников на Северном Кавказе (75%), меньше всего в Москве и Московской области (55%)). При этом лишь 7% однозначно поддерживает проведение экзамена, полагая, что он помогает объективно оценить знания. Еще 7% россиян заявили о безразличном отношении к проведению ЕГЭ.
Еще одним важным инфоповодом января стал отказ итальянской банковской группы UniCredit от покупки банка "Открытие". По данным СМИ, главной причиной стал риск ужесточения антироссийских санкций из-за обострения ситуации вокруг Украины. Также сообщалось, что "Открытие" указано в числе крупных банков, в отношении которых президенту США Джо Байдену предлагается ввести санкции.
|
|Наименование
|Упоминания в СМИ, январь 2022
|1
|Сбербанк
|39 064
|2
|ВТБ
|21 536
|3
|ФК Открытие
|8 857
|4
|Альфа-банк
|6 611
|5
|Газпромбанк
|6 372
|6
|Россельхозбанк
|5 666
|7
|Промсвязьбанк
|4 688
|8
|Тинькофф Банк
|4 580
|9
|Райффайзенбанк
|3 109
|10
|Совкомбанк
|3 079
|11
|Росгосстрах Банк
|2 255
|12
|Московский кредитный Банк
|2 252
|13
|Росбанк
|2 030
|14
|Почта банк
|2 001
|15
|Банк ДОМ.РФ
|1 667
|16
|Банк УРАЛСИБ
|1 463
|17
|МТС Банк
|1 260
|18
|Банк ЗЕНИТ
|1 165
|19
|Банк Санкт-Петербург
|1 095
|20
|ХКФ Банк
|1 028
|21
|Банк Русский Стандарт
|927
|22
|ТКБ Банк
|922
|23
|АБ "Россия"
|810
|24
|УБРиР
|746
|25
|Банк ТРАСТ
|739
|26
|ОТП Банк
|734
|27
|РНКБ Банк
|665
|28
|СКБ-банк
|609
|29
|Новикомбанк
|604
|30
|Ак Барс Банк
|537
|31
|Банк Левобережный
|486
|32
|Ренессанс Кредит
|484
|33
|ЮниКредит Банк
|472
|34
|Абсолют Банк
|420
|35
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|356
|36
|Примсоцбанк
|355
|37
|Алмазэргиэнбанк
|295
|38
|Экспобанк
|272
|39
|Запсибкомбанк
|264
|40
|Ситибанк
|261
|41
|КБ Восточный
|252
|42
|СМП Банк
|251
|43
|АКБ "Металлинвестбанк
|241
|44
|СДМ-Банк
|238
|45
|КБ "Центр-инвест
|231
|46
|Челябинвестбанк
|220
|47
|Росэксимбанк
|215
|48
|МСП Банк
|208
|49
|Банк Авангард
|193
|50
|АКБ "ЦентроКредит"
|178
|
|Наименование
|Индекс заметности, январь 2022
|1
|Сбербанк
|4 930 815
|2
|ВТБ
|2 402 778
|3
|ФК Открытие
|1 218 314
|4
|Газпромбанк
|533 171
|5
|Россельхозбанк
|515 193
|6
|Альф-Банк
|485 884
|7
|Промсвязьбанк
|438 156
|8
|Тинькофф Банк
|409 143
|9
|Райффайзенбанк
|326 893
|10
|Совкомбанк
|325 384
|11
|Росгосстрах Банк
|231 704
|12
|Банк ДОМ.РФ
|195 965
|13
|Банк УРАЛСИБ
|189 749
|14
|Банк Санкт-Петербург
|168 108
|15
|РНКБ Банк
|159 055
|16
|Банк ТРАСТ
|153 144
|17
|Московский Кредитный Банк
|146 906
|18
|ХКФ Банк
|143 371
|19
|Росбанк
|138 896
|20
|Банк Русский Стандарт
|135 836
|21
|УБРиР
|113 574
|22
|МТС Банк
|113 249
|23
|Банк ЗЕНИТ
|92 377
|24
|Почта банк
|83 471
|25
|Запсибкомбанк
|80 525
|26
|АБ "Россия"
|72 471
|27
|АК Барс Банк
|72 277
|28
|ТКБ Банк
|60 111
|29
|Новикомбанк
|56 196
|30
|СКБ-банк
|49 110
|31
|Абсолют Банк
|47 697
|32
|КБ "Центр-инвест"
|44 569
|33
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|44 001
|34
|МСП Банк
|39 686
|35
|Экспобанк
|39 081
|36
|Ренессанс Кредит
|36 162
|37
|КБ Восточный
|33 058
|38
|ОТП Банк
|30 673
|39
|ЮниКредит Банк
|30 314
|40
|СМП Банк
|26 813
|41
|СЭБ Банк
|26 612
|42
|МИнБанк
|23 506
|43
|Ситибанк"
|21 312
|44
|Банк Левобережный
|20 910
|45
|Челябинвестбанк
|17 020
|46
|Банк Авангард
|14 218
|47
|Примсоцбанк
|13 834
|48
|Инвестторгбанк
|13 822
|49
|Креди Агриколь КИБ
|13 108
|50
|ВБРР
|11 151
|
|Наименование
|Охват аудитории, январь 2022
|1
|Сбербанк
|194 360 139
|2
|ВТБ
|141 063 826
|3
|ФК Открытие
|106 333 929
|4
|Газпромбанк
|93 060 042
|5
|Альфа-Банк
|77 444 047
|6
|Россельхозбанк
|69 004 975
|7
|Совкомбанк
|64 188 196
|8
|Райффайзенбанк
|57 455 829
|9
|Тинькофф Банк
|52 137 996
|10
|Промсвязьбанк
|49 983 313
|11
|Росбанк
|46 605 355
|12
|МТС Банк
|40 002 559
|13
|АБ "Россия"
|39 053 521
|14
|Московский Кредитный Банк
|38 537 760
|
|15
|ХКФ Банк
|30 382 273
|16
|ТКБ Банк
|30 247 273
|17
|Банк Русский Стандарт
|30 102 885
|18
|Почта банк
|28 943 752
|19
|УБРиР
|26 270 595
|20
|Банк ДОМ.РФ
|22 649 072
|21
|Росгосстрах Банк
|22 499 621
|22
|Банк ЗЕНИТ
|20 177 510
|23
|КБ Восточный
|20 026 617
|24
|Банк Санкт-Петербург
|18 891 393
|25
|Ренессанс Кредит
|17 654 391
|26
|МСП Банк
|16 259 473
|27
|Банк УРАЛСИБ
|15 583 793
|28
|Банк ТРАСТ
|15 356 762
|29
|ЮниКредит Банк
|14 587 162
|30
|Экспобанк
|13 402 911
|31
|Ак Барс банк
|13 150 260
|32
|РНКБ Банк
|12 465 358
|33
|СКБ-банк
|12 445 069
|34
|Абсолют Банк
|11 723 956
|35
|СМП Банк
|10 747 571
|36
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|9 558 300
|37
|ОТП Банк
|8 683 688
|38
|Запсибкомбанк
|8 358 130
|39
|Ситибанк
|8 041 039
|40
| Новикомбанк
|6 201 576
|41
|Генбанк
|6 181 431
|42
|Крайинвестбанк
|6 071 518
|43
|Примсоцбанк
|4 897 996
|44
|"Локо-Банк"
|4 586 095
|45
|Алмазэргиэнбанк
|4 542 548
|46
|АКБ "ЦентроКредит"
|4 373 463
|47
|КБ "Центр-инвест"
|3 984 556
|48
|Банк Союз
|3 629 050
|49
|БКС Банк
|3 537 274
|50
|ВБРР
|3 429 957
Главные темы публикаций:
- - В России утвердили "дорожную карту" по регулированию криптовалют.
- - В Минфине предложили меры регуляции криптовалюты вместо ее запрета.
- - Банк России приостановил покупку валюты на внутреннем рынке.
- - Налог на вклады в России станут платить больше граждан.
- - Росфинмониторинг поддержал позицию Минфина по поводу криптовалют.
- - В Госдуме планируют поддержать "дорожную карту" по криптовалютам.
- - Минфин, ЦБ и другие ведомства начали работу над Ассоциацией по защите прав частных инвесторов.
- - ЦБ указал на риски майнинга криптовалют после предложения Минфина.
- - Ставка по вкладу для малообеспеченных россиян может превысить ключевую.
- - Отключать Россию от SWIFT в Вашингтоне не собираются.
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Упоминания в СМИ - общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определённый период.
Индекс заметности - специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.
Охват аудитории -среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.
Статистические данные, указанные в рейтинге, актуальны на дату публикации.
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