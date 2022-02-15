Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за январь 2022 года.

Сбербанк в январе 2022 года сохранил первое место в рейтинге медиаприсутствия ведущих игроков банковского рынка c результатом 39 064 упоминаний (61 467 в декабре 2021 года). Вторую позицию занял ВТБ - 21 536 упоминаний (30 589 в декабре 2021 года), за ним следует банк "ФК Открытие" - 8 857 упоминаний против 11 902 месяцем ранее.

В рейтинге охвата Сбер поднялся на первую строку рейтинга с результатом 194,3 млн (228,9 млн в декабре 2021 года). Вторую позицию занял ВТБ - 141 млн (248,9 млн в декабре 2021 года). На третье место, сместив Промсвязьбанк, поднялся банк "ФК Открытие", улучшивший свой показатель в январе до 106,3 млн (72,7 млн в декабре).

Тройка лидеров в рейтинге заметности в январе не изменилась. При этом индекс заметности Сбербанка и ВТБ уменьшился более чем на 45% по сравнению с декабрем, а у "Открытия" показатель упал более чем на 32%.

Снижение показателей рейтинга заметности в январе является традиционным и связано с большим количеством праздничных дней в начале месяца, когда деловая активность на финансовых рынках существенно уменьшается.

Важным инфоповодом стала новость о запуске Сбербанком нового сервиса проверки онлайн-переводов доверенным лицом. Проверить переводы сможет любой выбранный клиентом человек, которому уже исполнилось 18 лет. По словам зампреда правления банка Станислава Кузнецова, сервис был разработан для того, чтобы дать возможность клиентам защитить от мошенников своих старших родственников, которые менее образованы в вопросах финансовой грамотности.

Широко освещалось в СМИ финансовые результаты работы Сбера за 2021 год. Чистая прибыль банка выросла более чем в 1,5 раза - до рекордных 1 трлн 200 млрд рублей. Всего за прошедший год было выдано кредитов более, чем на 20 трлн рублей. При этом доля ипотеки выросла почти на 30%. Также отмечалось, что банк работал над развитием нефинансовых сервисов своей экосистемы, в которую входит уже около 70 компаний.

Еще одним значительным поводом января стала новость о том, что Сбербанк не планирует поднимать ставки по ипотечным кредитам. Об этом рассказал глава банка Герман Греф в кулуарах Гайдаровского форума. В то время как в ряде крупных банков ставки превысили 10%, минимальные ставки по базовым ипотечным программам на покупку строящегося и готового жилья в Сбере на тот момент составляли 9,3%.

Наиболее популярным инфоповодом о ВТБ стала новость о повышении ипотечных ставок. Для готового и строящегося жилья ставка выросла на 1 процентный пункт и составила 10,3%. Как объясняют в банке, это решение было связано с повышением ключевой ставки Центробанка. На заседании в середине декабря ЦБ повысил ключевую ставку с 7,5% сразу до 8,5%. А всего за прошлый год ставка поднималась на 7 из 8 заседаний, и в итоге она выросла в два раза.

Другим важным инфоповодом стали финансовые показатели банка за 2021 год. За прошедший год ВТБ получил рекордную прибыль, которая составила 242 миллиарда рублей по российским стандартам отчетности. Как заявлял главный бухгалтер ВТБ Михаил Коваленко, чистая прибыль банка увеличилась в 516 раз по сравнению с 2020 годом (0,5 млрд руб.). Кредитование юридических лиц в 2021 году увеличилось почти на 7%, а физических лиц - более чем на четверть.

Широко освещалось в СМИ исследование ВТБ, которое показало, что россияне стали оформлять больше банковских продуктов онлайн. В январе 2022 года клиенты банка оформили дистанционно почти каждый второй из самых популярных розничных продуктов, включая кредиты, срочные вклады, брокерские счета, страховки и другие услуги. Одновременно доля цифровых продаж популярных розничных услуг ВТБ приблизилась к 50%.

Наиболее заметным инфоповодом "Открытия" стало исследование, посвященное тому, насколько часто россияне сталкиваются с кредитным мошенничеством. Согласно данным аналитиков, около 5% россиян находили при проверке кредитных историй мошеннические кредиты, взятые на свое имя. В Москве и Московской области так ответили 8% участников исследования. При этом 86% граждан не сталкивались с мошенническими кредитами, взятыми на их имя, а остальные 9% никогда не проверяли свою кредитную историю. Почти три четверти россиян (73%) никогда не сталкивались с мошенниками, предлагавшими исправить кредитную историю.

Широко тиражировались в СМИ результаты еще одного исследования банка "Открытие", которое показало, что большинство россиян все еще негативно относятся к Единому государственному экзамену. 60% граждан выступает за его отмену (больше всего его противников на Северном Кавказе (75%), меньше всего в Москве и Московской области (55%)). При этом лишь 7% однозначно поддерживает проведение экзамена, полагая, что он помогает объективно оценить знания. Еще 7% россиян заявили о безразличном отношении к проведению ЕГЭ.

Еще одним важным инфоповодом января стал отказ итальянской банковской группы UniCredit от покупки банка "Открытие". По данным СМИ, главной причиной стал риск ужесточения антироссийских санкций из-за обострения ситуации вокруг Украины. Также сообщалось, что "Открытие" указано в числе крупных банков, в отношении которых президенту США Джо Байдену предлагается ввести санкции.

Наименование Упоминания в СМИ, январь 2022 1 Сбербанк 39 064 2 ВТБ 21 536 3 ФК Открытие 8 857 4 Альфа-банк 6 611 5 Газпромбанк 6 372 6 Россельхозбанк 5 666 7 Промсвязьбанк 4 688 8 Тинькофф Банк 4 580 9 Райффайзенбанк 3 109 10 Совкомбанк 3 079 11 Росгосстрах Банк 2 255 12 Московский кредитный Банк 2 252 13 Росбанк 2 030 14 Почта банк 2 001 15 Банк ДОМ.РФ 1 667 16 Банк УРАЛСИБ 1 463 17 МТС Банк 1 260 18 Банк ЗЕНИТ 1 165 19 Банк Санкт-Петербург 1 095 20 ХКФ Банк 1 028 21 Банк Русский Стандарт 927 22 ТКБ Банк 922 23 АБ "Россия" 810 24 УБРиР 746 25 Банк ТРАСТ 739 26 ОТП Банк 734 27 РНКБ Банк 665 28 СКБ-банк 609 29 Новикомбанк 604 30 Ак Барс Банк 537 31 Банк Левобережный 486 32 Ренессанс Кредит 484 33 ЮниКредит Банк 472 34 Абсолют Банк 420 35 Азиатско-Тихоокеанский Банк 356 36 Примсоцбанк 355 37 Алмазэргиэнбанк 295 38 Экспобанк 272 39 Запсибкомбанк 264 40 Ситибанк 261 41 КБ Восточный 252 42 СМП Банк 251 43 АКБ "Металлинвестбанк 241 44 СДМ-Банк 238 45 КБ "Центр-инвест 231 46 Челябинвестбанк 220 47 Росэксимбанк 215 48 МСП Банк 208 49 Банк Авангард 193 50 АКБ "ЦентроКредит" 178

Наименование Индекс заметности, январь 2022 1 Сбербанк 4 930 815 2 ВТБ 2 402 778 3 ФК Открытие 1 218 314 4 Газпромбанк 533 171 5 Россельхозбанк 515 193 6 Альф-Банк 485 884 7 Промсвязьбанк 438 156 8 Тинькофф Банк 409 143 9 Райффайзенбанк 326 893 10 Совкомбанк 325 384 11 Росгосстрах Банк 231 704 12 Банк ДОМ.РФ 195 965 13 Банк УРАЛСИБ 189 749 14 Банк Санкт-Петербург 168 108 15 РНКБ Банк 159 055 16 Банк ТРАСТ 153 144 17 Московский Кредитный Банк 146 906 18 ХКФ Банк 143 371 19 Росбанк 138 896 20 Банк Русский Стандарт 135 836 21 УБРиР 113 574 22 МТС Банк 113 249 23 Банк ЗЕНИТ 92 377 24 Почта банк 83 471 25 Запсибкомбанк 80 525 26 АБ "Россия" 72 471 27 АК Барс Банк 72 277 28 ТКБ Банк 60 111 29 Новикомбанк 56 196 30 СКБ-банк 49 110 31 Абсолют Банк 47 697 32 КБ "Центр-инвест" 44 569 33 Азиатско-Тихоокеанский Банк 44 001 34 МСП Банк 39 686 35 Экспобанк 39 081 36 Ренессанс Кредит 36 162 37 КБ Восточный 33 058 38 ОТП Банк 30 673 39 ЮниКредит Банк 30 314 40 СМП Банк 26 813 41 СЭБ Банк 26 612 42 МИнБанк 23 506 43 Ситибанк" 21 312 44 Банк Левобережный 20 910 45 Челябинвестбанк 17 020 46 Банк Авангард 14 218 47 Примсоцбанк 13 834 48 Инвестторгбанк 13 822 49 Креди Агриколь КИБ 13 108 50 ВБРР 11 151

Наименование Охват аудитории, январь 2022 1 Сбербанк 194 360 139 2 ВТБ 141 063 826 3 ФК Открытие 106 333 929 4 Газпромбанк 93 060 042 5 Альфа-Банк 77 444 047 6 Россельхозбанк 69 004 975 7 Совкомбанк 64 188 196 8 Райффайзенбанк 57 455 829 9 Тинькофф Банк 52 137 996 10 Промсвязьбанк 49 983 313 11 Росбанк 46 605 355 12 МТС Банк 40 002 559 13 АБ "Россия" 39 053 521 14 Московский Кредитный Банк 38 537 760 15 ХКФ Банк 30 382 273 16 ТКБ Банк 30 247 273 17 Банк Русский Стандарт 30 102 885 18 Почта банк 28 943 752 19 УБРиР 26 270 595 20 Банк ДОМ.РФ 22 649 072 21 Росгосстрах Банк 22 499 621 22 Банк ЗЕНИТ 20 177 510 23 КБ Восточный 20 026 617 24 Банк Санкт-Петербург 18 891 393 25 Ренессанс Кредит 17 654 391 26 МСП Банк 16 259 473 27 Банк УРАЛСИБ 15 583 793 28 Банк ТРАСТ 15 356 762 29 ЮниКредит Банк 14 587 162 30 Экспобанк 13 402 911 31 Ак Барс банк 13 150 260 32 РНКБ Банк 12 465 358 33 СКБ-банк 12 445 069 34 Абсолют Банк 11 723 956 35 СМП Банк 10 747 571 36 Азиатско-Тихоокеанский Банк 9 558 300 37 ОТП Банк 8 683 688 38 Запсибкомбанк 8 358 130 39 Ситибанк 8 041 039 40 Новикомбанк 6 201 576 41 Генбанк 6 181 431 42 Крайинвестбанк 6 071 518 43 Примсоцбанк 4 897 996 44 "Локо-Банк" 4 586 095 45 Алмазэргиэнбанк 4 542 548 46 АКБ "ЦентроКредит" 4 373 463 47 КБ "Центр-инвест" 3 984 556 48 Банк Союз 3 629 050 49 БКС Банк 3 537 274 50 ВБРР 3 429 957

- В России утвердили "дорожную карту" по регулированию криптовалют.

- В Минфине предложили меры регуляции криптовалюты вместо ее запрета.

- Банк России приостановил покупку валюты на внутреннем рынке.

- Налог на вклады в России станут платить больше граждан.

- Росфинмониторинг поддержал позицию Минфина по поводу криптовалют.

- В Госдуме планируют поддержать "дорожную карту" по криптовалютам.

- Минфин, ЦБ и другие ведомства начали работу над Ассоциацией по защите прав частных инвесторов.

- ЦБ указал на риски майнинга криптовалют после предложения Минфина.

- Ставка по вкладу для малообеспеченных россиян может превысить ключевую.

- Отключать Россию от SWIFT в Вашингтоне не собираются.

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