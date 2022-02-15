Неквалифицированные инвесторы сохранили доступ к сложным продуктам

15 февраля. FINMARKET.RU - Неквалифицированныесмогут еще 2 года покупать сложные финансовые, сдав специальные тесты, пишет "Коммерсант"

О продлении текущих условий предложения неквалифицированным инвесторам структурных финансовых продуктов договорились вчера на совещании в Госдуме представители Минфина, ЦБ и НАУФОР, рассказали участники встречи. Доход по таким ценным бумагам определяется динамикой ограниченного круга базовых активов, которыми могут выступать отдельные индексы, ценные бумаги, валюты, драгметаллы. Сейчас и до 1 апреля неквалифицированные инвесторы могут приобретать подобные инструменты после тестирования.

Как пояснил президент НАУФОР Алексей Тимофеев, ассоциация согласна с продлением ограничений при условии, что круг доступных неквалифицированным инвесторам структурных продуктов будет расширен.

НАУФОР предлагает дополнить перечень разрешенных базовых активов такими индикаторами, как изменение индекса, рассчитываемого российской биржей, изменение цены пая ETF, соответствующего критериям для допуска к обращению на российской бирже, изменение цены пая биржевого или открытого ПИФа, а также изменение иного индекса, соответствующего критериям, установленным базовым стандартом.

В Минфине поддерживают продление срока текущих правил и прорабатывают вопрос "расширения линейки простых инструментов, доступных неквалифицированным инвесторам".

Как уточнил Тимофеев, изменения в регулирование будут внесены двумя законопроектами. Глава финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков ожидает, что законопроект по продлению условий будет принят до 1 апреля, а расширение перечня инструментов может потребовать больше времени, поскольку вопрос требует "содержательной дискуссии".

В ЦБ считают, что обеспечить прозрачность и надежность ценообразования по таким инструментам поможет введение регулирования формирования расчетных цен, индексов и иных показателей, используемых в сложных финансовых инструментах. По мнению регулятора, к 1 апреля 2024 года "не только будет усовершенствована процедура тестирования, но и должна быть создана индексная инфраструктура".