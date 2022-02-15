Промпроизводство вышло на двузначные темпы роста

15 февраля. FINMARKET.RU - Динамика производства промышленной продукции в России в январе 2022 года впервые за 12 месяцев показала двузначные проценты роста - 10,2% к январю 2021 года, пишут "Ведомости", ссылающиеся на обзор Института проблем естественных монополий (ИПЕМ).

Спрос на промпродукцию в первом месяце года также вырос на 5,8%. Такие темпы роста фиксировались ранее в периоды восстановления экономики, спрос показал положительный результат во всех секторах, следует из обзора. Расчеты ИПЕМ основываются на косвенных интегральных показателях - потреблении электроэнергии и погрузке на сети железных дорог.

"Весь 2021 год высокие значения промышленных индексов можно было объяснить низкой базой, т. е. восстановительным характером значительной части прироста, но в январе 2022 года динамика индексов производства и спроса сохранилась на аномально высоком уровне", - отметил замруководителя департамента исследований ТЭК ИПЕМ Евгений Рудаков. цитируемый газетой.

Тем не менее, по его словам, физические объемы производства еще не восстановились в автопроме, нефтяной промышленности и еще ряде отраслей. "Потенциал для дальнейшего роста сохраняется. С другой стороны, по ряду прогнозов, уже пройден пик в жилищном строительстве - крупнейшем потребителе продукции металлургии и стройматериалов, что может оказать негативное влияние на динамику внутреннего спроса", - считает эксперт.