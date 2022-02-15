Доработан законопроект о регистрации трудов оценщиков

15 февраля. FINMARKET.RU - Минэкономразвития доработало, предусматривающий создание единого реестра отчетов об оценке имущества, пишет "Коммерсант" . Первую версию министерство представило в марте 2021 года. Реестр будет создан на базе одной из информсистем Росреестра (какой именно - определит правительство). Незарегистрированные в реестре отчеты не будут иметь юридической силы, он будет разделен на открытую и закрытую части. Предполагается, что нововведения вступят в силу 1 сентября 2024 года - как поясняют в Минэкономразвития, это время требуется для их технической реализации.

При доработке проекта несколько изменился подход к предоставлению сведений - в нем уже нет положений о платном доступе к части данных.

В новой версии, в частности, пересмотрен подход к предоставлению сведений из этого реестра - возможность платного доступа исключена. Также расширяется открытая часть этой "базы" - за счет сведений о прошедшем оценку госимуществе. Кроме того, предусматривается, что новая информсистема будет синхронизирована с другими реестрами - например, сведений о банкротстве.

В Минэкономразвития ожидают, что создание реестра позволит аккумулировать сведения об отчетах и сформировать единую информбазу об объектах оценки для дальнейшего анализа.

Кроме того, министерство рассчитывает, что это снизит возможность недобросовестных действий (например, внесения в отчет изменений после его подписания оценщиком), а также позволит противодействовать обращению на рынке нескольких версий одного отчета, в том числе с существенным расхождением стоимости объекта.

Участники рынка опасаются, что принятие законопроекта может обернуться для них проблемами.