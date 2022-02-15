.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Инвестпрограмма "РЖД" на 2022 г. составит 1 трлн руб., из них половина пойдет на развитие инфраструктуры
Суточная добыча нефти с конденсатом в РФ к середине февраля снизила темп роста до 0,4% к январю - статистика
15 февраля 2022 года 09:15
Сумма сделок по покупке компаний в российском АПК выросла в 3 раза
|0
Юрий Смитюк/ТАСС
15 февраля. FINMARKET.RU - В прошлом году в АПК России заключено сделок по слияниям и поглощениям на $1 млрд, подсчитал Россельхозбанк (РСХБ). Это в 3 раза больше аналогичного показателя в позапрошлом году. Основными покупателями активов остаются крупные российские стратегические инвесторы, которые прежде всего интересуются растениеводством и инфраструктурой - элеваторами, портами, транспортом, говорит замдиректора департамента крупного бизнеса РСХБ Дмитрий Бронников. Он также отмечает и растущий интерес к сельскому хозяйству со стороны непрофильных игроков, пишут "Ведомости". По словам Бронникова, инвесторов привлекает рост маржинальности агропромышленного комплекса за последние 2 года, особенно в растениеводстве. Рентабельность EBITDA сельскохозяйственных культур, говорит эксперт, может достигать 50%. Представитель "Русагро" называет маржинальность такого бизнеса исторически высокой. У самой группы за 9 месяцев прошлого года она выросла на 17 процентных пунктов в сравнении с аналогичным периодом 2020 г. и достигла 51%. Но фактор роста этого показателя у аграриев уже компенсирован опережающим ростом цен на удобрения и средства защиты растений, говорит собеседник "Ведомостей". Бронников отмечает, что около половины объема сделок пришлось на выкуп проблемных и предпроблемных активов, имущества или прав требований. Между тем, по его словам, несмотря на рост, на сделки по слияниям и поглощениям в сельском хозяйстве и смежных секторах приходится всего 3% от их общего объема в стране. В среднесрочной перспективе АПК продолжит привлекать инвесторов: в ряде подотраслей консолидация все еще низкая, есть активы с высокой долговой нагрузкой, сохраняется интерес иностранных инвесторов. Кроме того, у крупных агрохолдингов и производителей продуктов питания будет потребность в еще большем обеспечении собственным сырьем, развитии глубокой переработки, логистики, инфраструктуры и т. д.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.