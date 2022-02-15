Сумма сделок по покупке компаний в российском АПК выросла в 3 раза

15 февраля. FINMARKET.RU - В прошлом году вРоссии заключено сделок по слияниям и поглощениям на $1 млрд, подсчитал Россельхозбанк (РСХБ). Это в 3 раза больше аналогичного показателя в позапрошлом году. Основными покупателями активов остаются крупные российские стратегические инвесторы, которые прежде всего интересуются растениеводством и инфраструктурой - элеваторами, портами, транспортом, говорит замдиректора департамента крупного бизнеса РСХБ Дмитрий Бронников. Он также отмечает и растущий интерес к сельскому хозяйству со стороны непрофильных игроков, пишут "Ведомости"

По словам Бронникова, инвесторов привлекает рост маржинальности агропромышленного комплекса за последние 2 года, особенно в растениеводстве. Рентабельность EBITDA сельскохозяйственных культур, говорит эксперт, может достигать 50%. Представитель "Русагро" называет маржинальность такого бизнеса исторически высокой. У самой группы за 9 месяцев прошлого года она выросла на 17 процентных пунктов в сравнении с аналогичным периодом 2020 г. и достигла 51%. Но фактор роста этого показателя у аграриев уже компенсирован опережающим ростом цен на удобрения и средства защиты растений, говорит собеседник "Ведомостей".

Бронников отмечает, что около половины объема сделок пришлось на выкуп проблемных и предпроблемных активов, имущества или прав требований.

Между тем, по его словам, несмотря на рост, напо слияниям и поглощениям в сельском хозяйстве и смежных секторах приходится всего 3% от их общего объема в стране. В среднесрочной перспективе АПК продолжит привлекать инвесторов: в ряде подотраслей консолидация все еще низкая, есть активы с высокой долговой нагрузкой, сохраняется интерес иностранных инвесторов. Кроме того, у крупных агрохолдингов и производителей продуктов питания будет потребность в еще большем обеспечении собственным сырьем, развитии глубокой переработки, логистики, инфраструктуры и т. д.