Число злостных неплательщиков в РФ достигло рекорда - 8,6 млн

15 февраля. FINMARKET.RU - В прошлом году Федеральная служба судебных приставов (ФССП) возбудила 8,6 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с физлиц в пользу банков, пишут "Известия" . Этот показатель стал максимумом за всё время ведения статистики службы - с 2012 года (тогда было 2,2 млн), следует из ее данных. Также в 2021 г. фиксировалось ускорение темпов роста числа граждан, долги которых будут списаны принудительно по решению суда. За год количество злостных неплательщиков увеличилось на 1,6 млн против прошлогодних 1,2 млн. В 2020 году, было открыто 7 млн таких дел, в 2019 г. - 5,8 млн, в 2018 г. - 4,4 млн, в 2017 г. - 3,2 млн и т.д.

По начатым за прошлый год исполнительным делам судебные приставы планируют взыскать с россиян долги на общую сумму 1,1 трлн рублей. Это на 40 млрд больше, чем в 2020 г. Ранее максимальный рост этого показателя наблюдался в 2019 г. по сравнению с 2018 г. (+65 млрд), а также в кризисный 2015 г. к 2014 г. (+195 млрд), отмечается в статистике.

Как уточнили "Известиям" в, в 2021 году взысканная сумма задолженности с физлиц в пользу кредитных организаций составила 185,2 млрд руб., в 2020 году - 142,8 млрд. По данным службы, наибольшее количество злостных неплательщиков зарегистрировано в Краснодарском крае (582 тыс.), Башкирии (452 тыс.), Красноярском крае (390 тыс.), Свердловской (343 тыс.) и Челябинской (323,6 тыс.) областях.

По мнению экспертов, к увеличению числа неплательщиков приводят последствия пандемии и рост долговой нагрузки населения. Согласно их оценкам, сейчас трудности с выплатами испытывают порядка 6 млн заемщиков. Перелому ситуации, по мнению специалистов, будет способствовать улучшение экономической ситуации в стране.