Ближайшие пять лет рост ВВП РФ не превысит 2,5% в год - ЦМАКП

14 февраля. FINMARKET.RU - Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) спрогнозировали два варианта развития экономики РФ до 2030 года. Умеренно оптимистический сценарий отражает "горизонт возможного": потенциальный масштаб экономического роста в случае сохранения благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры и проведения стимулирующей экономической политики. А консервативный сценарий предусматривает ухудшение внешней конъюнктуры и усиление так называемой стабилизационной составляющей в российской экономической политике, пишет "Независимая газета"

Умеренно-оптимистическийэкспертов предполагает сохранение интенсивного роста мировой экономики. В условиях инфляционной накачки рынков цены на нефть остаются довольно высокими. Вплоть до 2030 года цены на нефть марки Urals будут оставаться на уровне $67-73 за баррель.

Но даже в условиях сохранения экспорта энергоресурсов и медленного ослабления рубля эксперты не видят оснований для роста экономики выше 3% раньше 2026 года. Ближайшие пять лет ростне превысит 2,5% в год – и это, напомним, оптимистичный сценарий.

В случае замедления роста мировой экономики России грозит так называемый консервативный сценарий. Замедление мировой экономики происходит по трем основным причинам: из-за консервативной финансовой политики в развитых странах, из-за издержек энергоперехода и из-за торможения экономики Китая. Согласно прогнозу ЦМАКП, в этом случае мировая экономика будет расти медленнее 3,5% в год, а к 2030 году даже ниже 3%.

Слабый глобальный рост ограничит увеличение спроса мировой экономики на энергоносители и приведет к снижению цен на нефть вплоть до 52-55 долл. за баррель (Urals) в 2029-2030 годах.

В консервативном сценарии неизбежен кризис торгового баланса, ведущий к девальвации рубля. Девальвация спровоцирует всплеск инфляции и новый приступ ужесточения денежно-кредитной политики. Доллар подорожает к 2030 году до 105-108 руб. А напряженность в бюджетной системе ограничит и возможности фискального стимулирования роста. Логика консервативного сценария - максимальное обеспечение макроэкономической стабильности при сохранении экономического роста.

Консервативный прогноз не предполагает превышения темпов экономического роста выше 2% фактически на протяжении всего обзорного периода. Рост инвестиций в основной капитал в этом варианте в лучшем случае составит около 3% в год.

В ЦМАКП признают: ни в оптимистическом, ни в консервативном сценарии не закладывались шоки ни "естественного" (например, циклического) характера, ни связанные с резким ужесточением санкционного режима. Соответственно оба сценария типологически являются сценариями функционирования экономики в более или менее жестких условиях - а не сценариями адаптации к шокам.