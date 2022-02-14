Как собираются снизить штрафы для малого бизнеса

14 февраля. FINMARKET.RU - Госдума заканчивает сбор отзывов на правительственный законопроект, смягчающий систему наказаний для малого и среднего бизнеса. Одна из новаций: социально ориентированные НКО, а также микро- и малые предприятия будут приравнены к индивидуальным предпринимателям. Это означает, что размеры санкций будут снижены, пишет "Российская газета"

Как объясняют правительственные эксперты, до 96% всех субъектов малого и среднего бизнеса составляют микропредприятия с максимальным доходом 120 млн руб. и количеством работников до 15 человек. К малым предприятиям относятся организации с доходом 800 млн руб. и численностью работников до 100 человек. Их насчитывается 3,7% от всех субъектов малого и среднего бизнеса.

Доля юрлиц среди микро- и малых предприятий, по подсчетам правительственных экспертов, превышает 39%. В остальных случаях бизнес ведут индивидуальные предприниматели.

"В то же время разница между размерами административных штрафов, предусмотренных санкциями статьей раздела II КоАП, налагаемых на индивидуальных предпринимателей и на юридических лиц, достигает по их верхнему пределу в среднем 500-900%", - говорится в пояснительной записке. Иными словами, при одних и тех же нарушениях и сравнимом объеме бизнеса индивидуальный предприниматель заплатит меньший штраф, чем юридическое лицо.

Как отметил почетный адвокат России Никита Филиппов, предлагаемые меры направлены наадминистративного давления на бизнес. Так, законопроект предлагает ввести норму, что в отношении некоммерческих организаций и субъектов малого и среднего бизнеса за правонарушение, применяется предупреждение вместо штрафа.

Законопроект также предусматривает введение в КоАП нормы, предусматривающей фактический запрет на суммирование административных штрафов при назначении административного наказания за несколько объединенных одним составом административных правонарушений, выявленных в ходе проверки.