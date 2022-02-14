Ритейлерам предлагают ограничить наценку на ряд продуктов под популярными брендами

14 февраля. FINMARKET.RU - Минсельхоз на фоне роста цен предлагает ритейлерам добровольно ограничить наценку напитания под брендами, на которые приходится совокупно более 70% продаж розничных сетей. Речь идет о молоке, кефире, сливочном масле, твороге и хлебе недлительного срока хранения. Предложение 10 февраля на совещании внесла заместитель главы Минсельхоза Оксана Лут, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники

В Федеральной антимонопольной службе заявили, что продолжают работу с отраслевыми союзами и сетями над методикой добровольного ограничения наценки на наиболее востребованные позиции в каждой товарной категории. Там надеются, что это позволит избежать ситуации исчезновения с полок товаров с минимальной наценкой.

Очевидно, что ритейлеры готовились к такому серьезному вмешательству властей в ценообразование. В начале этого года, после заявлений Минсельхоза о риске роста цен на 10% на базовые продукты питания, сети уведомили регуляторов, что добровольно ограничат наценку до 5% на некоторые сорта хлеба, молочную продукцию, сахар, лук, свеклу, морковь, картофель. Ритейлеры обязались сами выбрать бренды, под которыми производятся продукты, подпадающие под добровольное ограничение наценки.