.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Хуснуллин: один из важным факторов роста цен на жилье - отсутствие дешевой рабочей силы на рынке строительства
14 февраля 2022 года 08:32
Минпромторг предлагает ввести маркировку на игрушки
|0
Станислав Красильников/ТАСС
14 февраля. FINMARKET.RU - Минпромторг обратился в Ассоциацию предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) с предложением ввести обязательную маркировку на некоторые виды игрушек и товаров для творчества, пишут "Ведомости". Из письма следует, что речь идет, к примеру, о красках, пластилине, смесях для лепки, куклах и фигурках людей и животных, настольных играх (конструкторы и модели для сборки, головоломки и т. д.), самокатах, игрушечных гоночных автомобилях и оружии, электронных играх с экранами и проч. В АИДТ получение такого письмо подтвердили. Вопрос введения маркировки действительно рассматривается, подтвердил представитель Минпромторга. По его словам, по результатам проработки перечня конкретных позиций детских товаров с государственными органами и бизнесом ведомство подготовит проект постановления правительства о проведении эксперимента на добровольной основе. Такая мера, как правило, проводится перед обязательным внедрением системы, отмечают два участника рынка. Тем более что, по их данным, проект постановления правительства уже подготовлен, а сам эксперимент должен стартовать 1 июня. Необходимость в маркировке представитель Минпромторга объясняет тем, что, по данным АИДТ, объем контрафакта в сегменте лицензионных детских игрушек, в частности с использованием анимационных образов, в 2021 г. превысил 43%. Представитель самой ассоциации уточняет, что доля поддельных товаров действительно высока лишь в 4-5 из 215 категорий детской продукции - в основном это куклы, настольные игры, конструкторы и машинки. Здесь введение маркировки, по словам президента АИДТ Антонины Цицулиной, может помочь с обелением рынка, но в распространении этой системы на все категории нет необходимости - ни производители, ни дистрибуторы, ни розничные сети к этому просто не готовы. Президент Inventive Retail Group (дистрибутор брендов Mattel, Lego, Hasbro, Chicco, Spin Master) Тихон Смыков добавляет, что проблемы контрафакта у цивилизованных продавцов нет, хотя у небольших несетевых магазинов или рынков, а также у онлайн-ритейлеров она может стоять остро. Введение маркировки не приведет к существенному росту цен на игрушки и детские товары, уверяет заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов. По его словам, "наклеивание еще одной марки стоимостью 50 коп. (без НДС) на упаковку даст минимальную нагрузку на предприятия". Участники рынка с этим не согласны.
.
Ключевые слова: Россия, игрушки, маркировка
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.