Минпромторг предлагает ввести маркировку на игрушки

14 февраля. FINMARKET.RU - Минпромторг обратился в Ассоциацию предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) с предложением ввести обязательную маркировку на некоторые виды игрушек и товаров для творчества, пишут "Ведомости" . Из письма следует, что речь идет, к примеру, о красках, пластилине, смесях для лепки, куклах и фигурках людей и животных, настольных играх (конструкторы и модели для сборки, головоломки и т. д.), самокатах, игрушечных гоночных автомобилях и оружии, электронных играх с экранами и проч. В АИДТ получение такого письмо подтвердили. Вопрос введения маркировки действительно рассматривается, подтвердил представитель Минпромторга. По его словам, по результатам проработки перечня конкретных позиций детских товаров с государственными органами и бизнесом ведомство подготовит проект постановления правительства о проведении эксперимента на добровольной основе. Такая мера, как правило, проводится перед обязательным внедрением системы, отмечают два участника рынка. Тем более что, по их данным, проект постановления правительства уже подготовлен, а сам эксперимент должен стартовать 1 июня.

Необходимость в маркировке представитель Минпромторга объясняет тем, что, по данным АИДТ, объем контрафакта в сегменте лицензионных детских игрушек, в частности с использованием анимационных образов, в 2021 г. превысил 43%. Представитель самой ассоциации уточняет, что доля поддельных товаров действительно высока лишь в 4-5 из 215 категорий детской продукции - в основном это куклы, настольные игры, конструкторы и машинки. Здесь введение маркировки, по словам президента АИДТ Антонины Цицулиной, может помочь с обелением рынка, но в распространении этой системы на все категории нет необходимости - ни производители, ни дистрибуторы, ни розничные сети к этому просто не готовы. Президент Inventive Retail Group (дистрибутор брендов Mattel, Lego, Hasbro, Chicco, Spin Master) Тихон Смыков добавляет, что проблемы контрафакта у цивилизованных продавцов нет, хотя у небольших несетевых магазинов или рынков, а также у онлайн-ритейлеров она может стоять остро.

Введение маркировки не приведет к существенному росту цен наи детские товары, уверяет заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов. По его словам, "наклеивание еще одной марки стоимостью 50 коп. (без НДС) на упаковку даст минимальную нагрузку на предприятия". Участники рынка с этим не согласны.