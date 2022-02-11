В России резко выросла закредитованность населения

11 февраля. FINMARKET.RU - В прошлом году значительно выросла закредитованность россиян: в 4-м квартале среди тех клиентов, кто брал новый заем, 16% уже имели четыре и более ссуды, хотя в допандемическом 2019 г. таких было только 12%, а 4 года назад - всего 7%.

Резко увеличилось и число клиентов с активной кредитной картой - на 20,5%, до 20,5 млн, рассказали "Известиям" в ОКБ.

Спрос потребителей наналичными также вырос: количество граждан, оформивших как минимум один такой новый заем, в 2021 году увеличилось на 7% - до 19,5 млн, сообщили в ОКБ.

Рост закредитованности россиян подтвердили в Национальном бюро кредитных историй. Так, с апреля по октябрь 2021 г. число заемщиков с показателем долговой нагрузки более 50%, то есть высокой или избыточной, увеличилось примерно на 6 млн, а доля таких граждан достигла 15,4%, рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. По его словам, если сумма всех регулярных ежемесячных платежей по кредитам превышает 40% от доходов, то велика вероятность, что это существенно снизит качество жизни домохозяйства. А если показатель составляет 50% и более, то заемщик должен быть готов получить отказ в новом кредите. В начале октября прошлого года средний ПДН составил 26,49%, за год он вырос на 1,38 п.п.

В крупнейших банках подтвердили рост числа клиентов с кредитными картами и увеличение закредитованности россиян. Такая тенденция характерна для рынка со второй половины прошлого года. Это связано с ростом спроса на фоне восстановления потребительской активности, скорым повышением ставок и высокой инфляцией, отметили участники рынка.

Как отмечают эксперты, если тенденция быстрого роста закредитованности населения продолжится, это может нести риски финансовой стабильности. Меры ЦБ по охлаждению рынка пока показывают ограниченную эффективность, однако ситуация может измениться во второй половине года, когда будут введены количественные ограничения на выдачу займов.