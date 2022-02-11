ЕС внес Россию в серый налоговый список юрисдикций

11 февраля. FINMARKET.RU -планирует включить Россию в серыйстран для целей налогообложения. Европейский совет уже включилво вторую группу перечня так называемых не сотрудничающих стран (non-cooperative jurisdictions), пишут "Ведомости", ссылающиеся на близкий к правительству источник.

В частности, в так называемое второе приложение, или Annex II, это и есть серый список. Групп всего две - попадание в первую, или Annex I, означает включение в черный список (в него входят Панама, Тринидад и Тобаго, Вануату и другие).

Главный предлог для включения в этот перечень - наличие в стране вредоносных налоговых режимов, в случае России это специальный административный район (САР, так называемый русский офшор).

Список - инструмент ЕС по борьбе с уклонением от налогов и отмыванием средств, пишут "Ведомости". Евросоюз предъявил два требования. Во-первых, при переезде вкомпания должна создать реальные офисы с сотрудниками. Во-вторых, режим должен быть доступным не только для компаний из-за рубежа, но и для российских холдингов. По первому критерию Минфин согласен с ЕС, второй - дискуссионный. Пока страны Евросоюза не ужесточают налоговый контроль резидентов России. Деятельность бизнеса никак не осложнится, подчеркивает ведущий научный сотрудник Центра налоговой политики НИФИ Минфина Николай Милоголов. По окончании 2022 года будет развилка: или Россия проведет реформу и будет исключена из списка, или же попадет в черный список. К резидентам стран из черного списка применяется более жесткий налоговый контроль.