Рынок труда трансформировался в рынок соискателя

11 февраля. FINMARKET.RU -трансформировался в рынок соискателя. Ищущие работу имеют право выбора - лучших условий работы, высокой зарплаты. В Финансовом университете при правительстве РФ уточняют, что сейчас действительно благоприятное время для поиска новой работы на выгодных условиях, но к концу года ситуация может измениться.

"Сегодня безработица находится на достаточно низком уровне, а спрос на сотрудников - очень высокий. В такой ситуации соискатели могут претендовать на более значительный уровень зарплатных предложений, а также пробовать себя в новых областях. При этом меры господдержки продолжат работать и в 2022 году. Речь о программах переобучения по востребованным на локальных рынках труда профессиям, субсидировании найма, модернизации центров занятости и их перенацеливании на решение жизненных и бизнес-ситуаций", - рассказал "Российской газете" гендиректор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин.

Как подчеркивает первый заместитель декана факультета социальных наук и массовых коммуникаций, профессор департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев, о состоянии рынка труда можно, в частности, судить исходя из частоты увольнений и разнообразных трудовых споров.

"Исследования Финансового университета показывают, что в последнее время доля тех, кто знает об увольнениях среди друзей и знакомых, боится увольнений или недавно был уволен, заметно упала. По сравнению с началом 2021 года таких людей стало на 10% меньше. Гораздо реже люди говорят о трудовых спорах со своим работодателем. Здесь снижение составляет 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число тех, кто претендует на вакансии, предполагающие неквалифицированный физический труд, в последние месяцы, по нашим данным, постоянно снижается. Все эти данные говорят о том, что восстановление экономики России после коронавирусного кризиса продолжается. Спрос на рабочую силу растет и является главным драйвером роста реальных зарплат на рынке. Так что действительно можно говорить о том, что сегодня рынок труда - это рынок соискателей", - подчеркивает Селезнев.

Спрос на сотрудников сейчас действительно большой. По данным оперативного мониторинга Минтруда, по состоянию на 9 февраля, в органах занятости в качестве безработных было зарегистрировано 706 тысяч человек, а на портал "Работа России" заявлено 1,66 млн вакансий.

Правда, у рынка труда в 2022 году есть и еще одна особенность. Это удаленная занятость, которая подходит и понравилась далеко не всем. Так, по данным опроса ДОМ.РФ и ВЦИОМ, за год заметно выросло число людей, предпочитающих работать в офисе, а не дома. В конце 2020 года о желании работать именно в офисе заявили 44% опрошенных работающих россиян, в конце 2021 года их доля увеличилась до 59%.