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11 февраля 2022 года 08:56
Авиаотрасль просит скорректировать демпфер на керосин
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Артем Коротаев/ТАСС
11 февраля. FINMARKET.RU - Ассоциация воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в Минтранс с предложением оптимизировать демпфирующий механизм для авиакеросина, говорится в письме на имя главы ведомства Виталия Савельева от 2 февраля. Как подчеркивается в письме АЭВТ, с июля 2019 года по январь 2022-го международные индексы цен на авиатопливо, по Platts, выросли на 49,5%: с 40,2 тыс. руб. до 60,2 тыс. руб. за тонну, пишет "Коммерсант". Демпфер начинает действовать, когда экспортная цена топлива превышает его стоимость в РФ, бюджет компенсирует 65% этой разницы. Ежегодно базовая цена в формуле демпфера индексируется на 5% и в 2022 году для керосина составляет 55,9 тыс. руб. АЭВТ предлагает снизить уровень индексации до 3%, а коэффициент компенсации повысить с 65% до 83%. Аналогичные решения уже одобрены правительством для бензина и дизтоплива. В ответном письме Минтранс просит АЭВТ до 18 февраля подготовить расчет выпадающих доходов федерального бюджета при реализации данного предложения, а также социально-экономические эффекты и оценку влияния этой меры на финансовое состояние авиакомпаний. По подсчетам экспертов, предложение АЭВТ обойдется бюджету в 32–38 млрд руб. в год.
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Ключевые слова: Россия, авиаотрасль, демпфер
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