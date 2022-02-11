Авиаотрасль просит скорректировать демпфер на керосин

11 февраля. FINMARKET.RU - Ассоциация воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в Минтранс с предложением оптимизировать демпфирующий механизм для авиакеросина, говорится в письме на имя главы ведомства Виталия Савельева от 2 февраля. Как подчеркивается в письме АЭВТ, с июля 2019 года по январь 2022-го международные индексы цен на авиатопливо, по Platts, выросли на 49,5%: с 40,2 тыс. руб. до 60,2 тыс. руб. за тонну, пишет "Коммерсант"

начинает действовать, когда экспортная цена топлива превышает его стоимость в РФ, бюджет компенсирует 65% этой разницы. Ежегодно базовая цена в формуле демпфера индексируется на 5% и в 2022 году для керосина составляет 55,9 тыс. руб. АЭВТ предлагает снизить уровень индексации до 3%, а коэффициент компенсации повысить с 65% до 83%. Аналогичные решения уже одобрены правительством для бензина и дизтоплива.

В ответном письме Минтранс просит АЭВТ до 18 февраля подготовить расчет выпадающих доходов федерального бюджета при реализации данного предложения, а также социально-экономические эффекты и оценку влияния этой меры на финансовое состояние авиакомпаний.

По подсчетам экспертов, предложение АЭВТ обойдется бюджету в 32–38 млрд руб. в год.