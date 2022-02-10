Рейтинг платежных систем в 2021 году

По итогам 2021 года рейтинг
платежных систем по количеству упоминаний в СМИ возглавил сервис PayPal, в рейтингах по Индексу заметности и охвату компания заняла вторую строчку. Серебро по количеству упоминаний у Qiwi - компания стала лидером рейтингов по Индексу заметности и охвату. Третью строчку рейтинга по количеству упоминаний занял сервис ЮMoney. Компания также замыкает тройку лидеров по охвату. CloudPayments удалось обойти ЮMoney по показателю Индекса заметности и войти в тройку лидеров.
Наиболее резонансным в инфополе PayPal cтал сюжет о том, что пользователи системы в США получили возможность расплачиваться криптовалютой. Пользователи, которые желают оплатить товары или услуги криптовалютой, могут мгновенно обменять ее на доллары в момент транзакции, а продавец получит оплату в долларах. Еще один резонансный сюжет в поле компании - PayPal запустил для клиентов в Великобритании возможность покупки, хранения и продажи биткоинов и ряда других криптовалют. Компания впервые расширила этот сервис за пределы США. Там он доступен клиентам с октября 2020 года. Интерес в СМИ также вызвало заявление руководителя направления по блокчейну Хосе Фернандеса да Понте на конференции CoinDesk Consensus 2021 о том, что PayPal разрешит своим пользователям выводить криптовалюту на сторонние кошельки.
Ключевой информационный повод в инфополе Qiwi - Банк России снял с платежной компании часть ограничений, которые были наложены на нее в декабре 2020 года. Сервис вновь получил возможность проводить онлайн-платежи в адрес некоторых ключевых иностранных магазинов. Широко в СМИ освещалась отчетность компании по МСФО за 3 квартал 2021 года. Согласно опубликованным данным, общая чистая выручка группы Qiwi сократилась на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составила 6,419 млрд руб. Еще один тиражируемый информационный повод - 10 марта в работе сервиса произошел сбой.
Наиболее резонансным в инфополе сервиса электронных платежей ЮMoney стал сюжет о присоединении Сбербанка и ЮMoney к сервису оплаты товаров и услуг по QR-коду в Системе быстрых платежей. Еще один яркий инфоповод - ЮMoney возобновил работу с 45 иностранными компаниями после снятия ограничений, введенных Банком России.
Ключевой новостью в информационной повестке сервиса CloudPayments стало внедрение новой функции на российском сайте "ПроДокторов", где собраны отзывы о врачах. Теперь пациенты смогут поблагодарить медиков за лечение через адресные безналичные переводы. Проект запускается совместно с сервисом онлайн-донатов от CloudPayments. Еще один резонансный инфоповод в поле компании - старт совместного благотворительного проекта помощи тяжелобольным детям "НАДОБРО". Проект создан сервисом безналичных чаевых CloudTips и фондом "Линия жизни" при поддержке компаний CloudPayments и Mastercard.
|
|Наименование
|Упоминания в СМИ, 2021
|1
|PayPal
|32 387
|2
|Qiwi
|23 961
|3
|ЮMoney
|10 097
|4
|WebMoney
|7 387
|5
|Skrill
|4 400
|6
|Payeer
|3 852
|7
|CloudPayments
|3 640
|8
|AdvCash
|3 517
|9
|Payoneer
|1 492
|10
|RBK Money
|1 271
|11
|Perfect Money
|1 147
|12
|PayMaster
|761
|13
|Robokassa
|616
|14
|Wallet One
|612
|15
|Fondy
|582
|16
|Life-Pay
|350
|17
|CyberPlat
|344
|18
|ePayments
|264
|19
|Uniteller
|263
|20
|Best2Pay
|157
|21
|WayForPay
|157
|22
|PAYMO
|150
|23
|Payture
|141
|24
|PayU Group
|131
|25
|Payler
|126
|
|Наименование
|Индекс заметности, 2021
|1
|Qiwi
|2 055 979
|2
|PayPal
|2 023 111
|3
|CloudPayments
|410 170
|4
|ЮMoney
|310 470
|5
|WebMoney
|291 340
|6
|Skrill
|149 875
|7
|RBK Money
|64 944
|8
|Robokassa
|41 343
|9
|PayMaster
|34 236
|10
|Payoneer
|27 795
|11
|Life-Pay
|11 484
|12
|Wallet One
|10 646
|13
|Fondy
|7 763
|14
|Payeer
|7 398
|
|15
|Uniteller
|6 925
|16
|AdvCash
|6 710
|17
|CyberPlat
|6 183
|18
|PayU Group
|6 006
|19
|Perfect Money
|4 170
|20
|Payture
|3 345
|21
|Best2Pay
|2 931
|22
|PAYMO
|2 783
|23
|ePayments
|1 588
|24
|WayForPay
|900
|25
|Payler
|572
|
|Наименование
|Охват аудитории, 2021
|1
|Qiwi
|168 908 272
|2
|PayPal
|151 439 255
|3
|ЮMoney
|108 974 881
|4
|WebMoney
|108 886 284
|5
|CloudPayments
|72 799 615
|6
|RBK Money
|38 073 958
|7
|CyberPlat
|33 235 644
|8
|Robokassa
|18 497 048
|9
|Life-Pay
|17 921 002
|10
|Payoneer
|15 980 438
|11
|Payture
|10 158 271
|12
|Uniteller
|9 168 130
|13
|Skrill
|6 637 965
|14
|Wallet One
|5 349 779
|15
|PayMaster
|4 997 166
|16
|Payeer
|4 923 348
|17
|Best2Pay
|4 225 820
|18
|Fondy
|3 952 322
|19
|Perfect Money
|3 928 581
|20
|AdvCash
|3 116 573
|21
|PAYMO
|3 024 441
|22
|PayU Group
|2 297 434
|23
|ePayments
|1 963 475
|24
|WayForPay
|424 833
|25
|Payler
|200 650
Топ-10 тем отрасли:
- - Банк России с января начнет собирать данные обо всех денежных переводах между физическими лицами.
- - Сбербанк и дочерняя компания ЮMoney присоединились к сервису оплаты товаров и услуг по QR-коду в Системе быстрых платежей.
- - Пользователи системы PayPal в США получили возможность расплачиваться в ней криптовалютой.
- - Банк России снял с QIWI часть ограничений, которые были наложены на нее в декабре 2020 года.
- - Сервис электронных платежей ЮMoney возобновил работу с 45 иностранными компаниями после снятия ограничений, введенных Банком России.
- - Яндекс анонсировал запуск сервиса безналичной оплаты Yandex Pay.
- - Мошенники отправляют угрозы, представляясь оператором электронных кошельков "Яндекс.Деньги", и требуют перевести средства на биткойн-кошелек.
- - Платежная система "Мир" запретит пополнять со своих карт иностранные электронные кошельки.
- - На российском сайте "ПроДокторов", на котором собраны отзывы о врачах, пациенты смогут поблагодарить медиков за лечение через адресные безналичные переводы. Проект запускается совместно с сервисом онлайн-донатов от Тинькофф и CloudPayments.
- - "Тинькофф" запустил сервис онлайн- и офлайн-платежей для юридических лиц "Тинькофф Касса".
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