Рейтинг платежных систем в 2021 году

По итогам 2021 годаплатежных систем по количеству упоминаний в СМИ возглавил сервис PayPal, в рейтингах по Индексу заметности и охвату компания заняла вторую строчку. Серебро по количеству упоминаний у Qiwi - компания стала лидером рейтингов по Индексу заметности и охвату. Третью строчку рейтинга по количеству упоминаний занял сервис ЮMoney. Компания также замыкает тройку лидеров по охвату. CloudPayments удалось обойти ЮMoney по показателю Индекса заметности и войти в тройку лидеров.

Наиболее резонансным в инфополе PayPal cтал сюжет о том, что пользователи системы в США получили возможность расплачиваться криптовалютой. Пользователи, которые желают оплатить товары или услуги криптовалютой, могут мгновенно обменять ее на доллары в момент транзакции, а продавец получит оплату в долларах. Еще один резонансный сюжет в поле компании - PayPal запустил для клиентов в Великобритании возможность покупки, хранения и продажи биткоинов и ряда других криптовалют. Компания впервые расширила этот сервис за пределы США. Там он доступен клиентам с октября 2020 года. Интерес в СМИ также вызвало заявление руководителя направления по блокчейну Хосе Фернандеса да Понте на конференции CoinDesk Consensus 2021 о том, что PayPal разрешит своим пользователям выводить криптовалюту на сторонние кошельки.

Ключевой информационный повод в инфополе Qiwi - Банк России снял с платежной компании часть ограничений, которые были наложены на нее в декабре 2020 года. Сервис вновь получил возможность проводить онлайн-платежи в адрес некоторых ключевых иностранных магазинов. Широко в СМИ освещалась отчетность компании по МСФО за 3 квартал 2021 года. Согласно опубликованным данным, общая чистая выручка группы Qiwi сократилась на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составила 6,419 млрд руб. Еще один тиражируемый информационный повод - 10 марта в работе сервиса произошел сбой.

Наиболее резонансным в инфополе сервиса электронных платежей ЮMoney стал сюжет о присоединении Сбербанка и ЮMoney к сервису оплаты товаров и услуг по QR-коду в Системе быстрых платежей. Еще один яркий инфоповод - ЮMoney возобновил работу с 45 иностранными компаниями после снятия ограничений, введенных Банком России.

Ключевой новостью в информационной повестке сервиса CloudPayments стало внедрение новой функции на российском сайте "ПроДокторов", где собраны отзывы о врачах. Теперь пациенты смогут поблагодарить медиков за лечение через адресные безналичные переводы. Проект запускается совместно с сервисом онлайн-донатов от CloudPayments. Еще один резонансный инфоповод в поле компании - старт совместного благотворительного проекта помощи тяжелобольным детям "НАДОБРО". Проект создан сервисом безналичных чаевых CloudTips и фондом "Линия жизни" при поддержке компаний CloudPayments и Mastercard.

Наименование Упоминания в СМИ, 2021 1 PayPal 32 387 2 Qiwi 23 961 3 ЮMoney 10 097 4 WebMoney 7 387 5 Skrill 4 400 6 Payeer 3 852 7 CloudPayments 3 640 8 AdvCash 3 517 9 Payoneer 1 492 10 RBK Money 1 271 11 Perfect Money 1 147 12 PayMaster 761 13 Robokassa 616 14 Wallet One 612 15 Fondy 582 16 Life-Pay 350 17 CyberPlat 344 18 ePayments 264 19 Uniteller 263 20 Best2Pay 157 21 WayForPay 157 22 PAYMO 150 23 Payture 141 24 PayU Group 131 25 Payler 126

Наименование Индекс заметности, 2021 1 Qiwi 2 055 979 2 PayPal 2 023 111 3 CloudPayments 410 170 4 ЮMoney 310 470 5 WebMoney 291 340 6 Skrill 149 875 7 RBK Money 64 944 8 Robokassa 41 343 9 PayMaster 34 236 10 Payoneer 27 795 11 Life-Pay 11 484 12 Wallet One 10 646 13 Fondy 7 763 14 Payeer 7 398 15 Uniteller 6 925 16 AdvCash 6 710 17 CyberPlat 6 183 18 PayU Group 6 006 19 Perfect Money 4 170 20 Payture 3 345 21 Best2Pay 2 931 22 PAYMO 2 783 23 ePayments 1 588 24 WayForPay 900 25 Payler 572

Наименование Охват аудитории, 2021 1 Qiwi 168 908 272 2 PayPal 151 439 255 3 ЮMoney 108 974 881 4 WebMoney 108 886 284 5 CloudPayments 72 799 615 6 RBK Money 38 073 958 7 CyberPlat 33 235 644 8 Robokassa 18 497 048 9 Life-Pay 17 921 002 10 Payoneer 15 980 438 11 Payture 10 158 271 12 Uniteller 9 168 130 13 Skrill 6 637 965 14 Wallet One 5 349 779 15 PayMaster 4 997 166 16 Payeer 4 923 348 17 Best2Pay 4 225 820 18 Fondy 3 952 322 19 Perfect Money 3 928 581 20 AdvCash 3 116 573 21 PAYMO 3 024 441 22 PayU Group 2 297 434 23 ePayments 1 963 475 24 WayForPay 424 833 25 Payler 200 650

- Банк России с января начнет собирать данные обо всех денежных переводах между физическими лицами.

- Сбербанк и дочерняя компания ЮMoney присоединились к сервису оплаты товаров и услуг по QR-коду в Системе быстрых платежей.

- Пользователи системы PayPal в США получили возможность расплачиваться в ней криптовалютой.

- Банк России снял с QIWI часть ограничений, которые были наложены на нее в декабре 2020 года.

- Сервис электронных платежей ЮMoney возобновил работу с 45 иностранными компаниями после снятия ограничений, введенных Банком России.

- Яндекс анонсировал запуск сервиса безналичной оплаты Yandex Pay.

- Мошенники отправляют угрозы, представляясь оператором электронных кошельков "Яндекс.Деньги", и требуют перевести средства на биткойн-кошелек.

- Платежная система "Мир" запретит пополнять со своих карт иностранные электронные кошельки.

- На российском сайте "ПроДокторов", на котором собраны отзывы о врачах, пациенты смогут поблагодарить медиков за лечение через адресные безналичные переводы. Проект запускается совместно с сервисом онлайн-донатов от Тинькофф и CloudPayments.

- "Тинькофф" запустил сервис онлайн- и офлайн-платежей для юридических лиц "Тинькофф Касса".

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