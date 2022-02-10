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10 февраля 2022 года 13:58

Рейтинг платежных систем в 2021 году

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Станислав Красильников/ТАСС
Станислав Красильников/ТАСС
По итогам 2021 года рейтинг платежных систем по количеству упоминаний в СМИ возглавил сервис PayPal, в рейтингах по Индексу заметности и охвату компания заняла вторую строчку. Серебро по количеству упоминаний у Qiwi - компания стала лидером рейтингов по Индексу заметности и охвату. Третью строчку рейтинга по количеству упоминаний занял сервис ЮMoney. Компания также замыкает тройку лидеров по охвату. CloudPayments удалось обойти ЮMoney по показателю Индекса заметности и войти в тройку лидеров.

Наиболее резонансным в инфополе PayPal cтал сюжет о том, что пользователи системы в США получили возможность расплачиваться криптовалютой. Пользователи, которые желают оплатить товары или услуги криптовалютой, могут мгновенно обменять ее на доллары в момент транзакции, а продавец получит оплату в долларах. Еще один резонансный сюжет в поле компании - PayPal запустил для клиентов в Великобритании возможность покупки, хранения и продажи биткоинов и ряда других криптовалют. Компания впервые расширила этот сервис за пределы США. Там он доступен клиентам с октября 2020 года. Интерес в СМИ также вызвало заявление руководителя направления по блокчейну Хосе Фернандеса да Понте на конференции CoinDesk Consensus 2021 о том, что PayPal разрешит своим пользователям выводить криптовалюту на сторонние кошельки.

Ключевой информационный повод в инфополе Qiwi - Банк России снял с платежной компании часть ограничений, которые были наложены на нее в декабре 2020 года. Сервис вновь получил возможность проводить онлайн-платежи в адрес некоторых ключевых иностранных магазинов. Широко в СМИ освещалась отчетность компании по МСФО за 3 квартал 2021 года. Согласно опубликованным данным, общая чистая выручка группы Qiwi сократилась на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составила 6,419 млрд руб. Еще один тиражируемый информационный повод - 10 марта в работе сервиса произошел сбой.

Наиболее резонансным в инфополе сервиса электронных платежей ЮMoney стал сюжет о присоединении Сбербанка и ЮMoney к сервису оплаты товаров и услуг по QR-коду в Системе быстрых платежей. Еще один яркий инфоповод - ЮMoney возобновил работу с 45 иностранными компаниями после снятия ограничений, введенных Банком России.

Ключевой новостью в информационной повестке сервиса CloudPayments стало внедрение новой функции на российском сайте "ПроДокторов", где собраны отзывы о врачах. Теперь пациенты смогут поблагодарить медиков за лечение через адресные безналичные переводы. Проект запускается совместно с сервисом онлайн-донатов от CloudPayments. Еще один резонансный инфоповод в поле компании - старт совместного благотворительного проекта помощи тяжелобольным детям "НАДОБРО". Проект создан сервисом безналичных чаевых CloudTips и фондом "Линия жизни" при поддержке компаний CloudPayments и Mastercard.


Наименование Упоминания в СМИ, 2021
1 PayPal 32 387
2 Qiwi 23 961
3 ЮMoney 10 097
4 WebMoney 7 387
5 Skrill 4 400
6 Payeer 3 852
7 CloudPayments 3 640
8 AdvCash 3 517
9 Payoneer 1 492
10 RBK Money 1 271
11 Perfect Money 1 147
12 PayMaster 761
13 Robokassa 616
14 Wallet One 612
15 Fondy 582
16 Life-Pay 350
17 CyberPlat 344
18 ePayments 264
19 Uniteller 263
20 Best2Pay 157
21 WayForPay 157
22 PAYMO 150
23 Payture 141
24 PayU Group 131
25 Payler 126

Наименование Индекс заметности, 2021
1 Qiwi 2 055 979
2 PayPal 2 023 111
3 CloudPayments 410 170
4 ЮMoney 310 470
5 WebMoney 291 340
6 Skrill 149 875
7 RBK Money 64 944
8 Robokassa 41 343
9 PayMaster 34 236
10 Payoneer 27 795
11 Life-Pay 11 484
12 Wallet One 10 646
13 Fondy 7 763
14 Payeer 7 398
15 Uniteller 6 925
16 AdvCash 6 710
17 CyberPlat 6 183
18 PayU Group 6 006
19 Perfect Money 4 170
20 Payture 3 345
21 Best2Pay 2 931
22 PAYMO 2 783
23 ePayments 1 588
24 WayForPay 900
25 Payler 572

Наименование Охват аудитории, 2021
1 Qiwi 168 908 272
2 PayPal 151 439 255
3 ЮMoney 108 974 881
4 WebMoney 108 886 284
5 CloudPayments 72 799 615
6 RBK Money 38 073 958
7 CyberPlat 33 235 644
8 Robokassa 18 497 048
9 Life-Pay 17 921 002
10 Payoneer 15 980 438
11 Payture 10 158 271
12 Uniteller 9 168 130
13 Skrill 6 637 965
14 Wallet One 5 349 779
15 PayMaster 4 997 166
16 Payeer 4 923 348
17 Best2Pay 4 225 820
18 Fondy 3 952 322
19 Perfect Money 3 928 581
20 AdvCash 3 116 573
21 PAYMO 3 024 441
22 PayU Group 2 297 434
23 ePayments 1 963 475
24 WayForPay 424 833
25 Payler 200 650

Топ-10 тем отрасли:
  • - Банк России с января начнет собирать данные обо всех денежных переводах между физическими лицами.
  • - Сбербанк и дочерняя компания ЮMoney присоединились к сервису оплаты товаров и услуг по QR-коду в Системе быстрых платежей.
  • - Пользователи системы PayPal в США получили возможность расплачиваться в ней криптовалютой.
  • - Банк России снял с QIWI часть ограничений, которые были наложены на нее в декабре 2020 года.
  • - Сервис электронных платежей ЮMoney возобновил работу с 45 иностранными компаниями после снятия ограничений, введенных Банком России.
  • - Яндекс анонсировал запуск сервиса безналичной оплаты Yandex Pay.
  • - Мошенники отправляют угрозы, представляясь оператором электронных кошельков "Яндекс.Деньги", и требуют перевести средства на биткойн-кошелек.
  • - Платежная система "Мир" запретит пополнять со своих карт иностранные электронные кошельки.
  • - На российском сайте "ПроДокторов", на котором собраны отзывы о врачах, пациенты смогут поблагодарить медиков за лечение через адресные безналичные переводы. Проект запускается совместно с сервисом онлайн-донатов от Тинькофф и CloudPayments.
  • - "Тинькофф" запустил сервис онлайн- и офлайн-платежей для юридических лиц "Тинькофф Касса".


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    Россия,  платежные системы,  рейтинг

 
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