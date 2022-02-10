Отделочные стройматериалы могут подорожать на 10%

10 февраля. FINMARKET.RU - Бизнес предупредил о росте цен на отделочные. Так, строительные материалы, которые применяются в отделке (настенные и напольные покрытия, плинтусы и другие), а также древесные плиты могут подорожать до 10%. Такой прогноз "Известиям" дал гендиректор АМДПР Тимур Иртуганов. Это произойдет в случае ввода антидемпинговой пошлины для китайских производителей меламина, применяющегося для производства таких материалов, пояснил он. Сейчас ввозная пошлина на этот химический компонент из КНР составляет 5%, вырасти сборы могут почти до 20%, уточнил Иртуганов.

Поднять пошлины рекомендовала Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) после жалобы на китайский демпинг со стороны отечественного монополиста по производству меламина - "Невинномысского азота" (входит в группу "Еврохим"), сказал он.

АМДПР обратилась с ФАС с просьбой разобраться в ситуации во избежание роста цен и формирования монополии.

В ЕЭК "Известиям" рассказали, что антидемпинговое расследование начато 17 сентября 2020 года. Результаты расследования отражены в опубликованном 28 декабря 2021 года докладе, сказали в ЕЭК. В документе сказано, что комиссия предлагает "применить антидемпинговую меру в отношении меламина, происходящего из КНР и ввозимого на территорию ЕАЭС, в форме антидемпинговой пошлины сроком на 5 лет". Для разных производителей рекомендуется пошлина от 16,08% до 19,46%, уточнено в документе. Вопрос о введении меры будет рассмотрен на коллегии ЕЭК, окончательное решение еще не принято, добавили в комиссии.

Как пояснил Иртуганов, единственный на данный момент отечественный производитель этого продукта, "Невинномысский азот", выпускает меламин низкого давления, а для выпуска древесных плит, соответствующих современным мировым стандартам качества, необходим меламин высокого давления. Поэтому плитные предприятия вынуждены закупать импортное сырье, чаще всего китайского производства.

По мнению Иртуганова, нужно вводить компромиссные меры, которые, с одной стороны, защитят российского производителя меламина от демпинга, а с другой - не окажут отрицательного влияния на российский рынок производства отделочных материалов. Такой мерой может стать введение квот, а также установка индикативнойна импорт меламина, считает он.

В Минстрой информация о возможном увеличении ввозных пошлин и росте цен не поступала, министерство воздерживается от комментариев неподтвержденных прогнозов и показателей, связанных со стоимостью строительных ресурсов, сказали там.