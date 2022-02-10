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10 февраля 2022 года 09:57
Рынок МФО дорос до замедления роста
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Дмитрий Феоктистов/ТАСС
10 февраля. FINMARKET.RU - После бурного восстановления микрофинансового рынка в 2021 году темпы его роста могут замедлиться. Давление на показатели будут оказывать регуляторные ужесточения, усиление конкуренции и ухудшение финансового положения заемщиков, пишет "Коммерсант". По итогам 2021 года портфель займов микрофинансовых организаций достиг 328-330 млрд руб., что на треть выше показателя 2020 года, оценивают аналитики Национального рейтингового агентства (НРА). В этом году рост портфеля на рынке МФО составит не более 8-10%, ожидает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. По сравнению с прошлым годом темпы замедлятся на фоне роста стоимости фондирования и потери части клиентов с наибольшими кредитными рисками, поясняет он. "Согласно новым макропруденциальным лимитам, доля кредитов, выданных клиентам с ПДН (показатель долговой нагрузки) более 80%, не должна будет превышать 25% от объема выдач для банков и 35% - для МФО",- отмечает Гришунин. При этом сейчас этот показатель составляет 31% и 44% соответственно. Поэтому "значимая часть клиентов лишится доступа к легальным кредитным инструментам", - поясняет он. Впрочем, не все настроены так пессимистично. Некоторые эксперты ожидают двухзначных темпов роста, который будет обеспечен прежде всего за счет сегмента длинных займов с более качественной и надежной аудиторией.
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