Рынок МФО дорос до замедления роста

10 февраля. FINMARKET.RU - После бурного восстановления микрофинансового рынка в 2021 году темпы его роста могут замедлиться. Давление на показатели будут оказывать регуляторные ужесточения, усиление конкуренции и ухудшение финансового положения заемщиков, пишет "Коммерсант"

По итогам 2021 года портфель займов микрофинансовых организаций достиг 328-330 млрд руб., что на треть выше показателя 2020 года, оценивают аналитики Национального рейтингового агентства (НРА).

В этом году рост портфеля на рынкесоставит не более 8-10%, ожидает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. По сравнению с прошлым годом темпы замедлятся на фоне роста стоимости фондирования и потери части клиентов с наибольшими кредитными рисками, поясняет он.

"Согласно новым макропруденциальным лимитам, доля кредитов, выданных клиентам с ПДН (показатель долговой нагрузки) более 80%, не должна будет превышать 25% от объема выдач для банков и 35% - для МФО",- отмечает Гришунин. При этом сейчас этот показатель составляет 31% и 44% соответственно. Поэтому "значимая часть клиентов лишится доступа к легальным кредитным инструментам", - поясняет он.

Впрочем, не все настроены так пессимистично. Некоторые эксперты ожидают двухзначных темпов роста, который будет обеспечен прежде всего за счет сегмента длинных займов с более качественной и надежной аудиторией.