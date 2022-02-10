Ситуация с доставкой импортных овощей может увеличить цены на полках магазинов

10 февраля. FINMARKET.RU - Магазины столкнулись с задержками поставок импортных овощей и фруктов, по некоторым позициям уже есть дефицит. Из-за усиления контроля Роспотребнадзора над ввозом овощей, фруктов и прочей сельхозпродукции товары стали дольше проходить таможню, чаще, чем раньше, уходить на карантин и досмотры, подтверждает коммерческий директор ГК "Красный Яр" Вадим Журов. По его словам, в итоге такая продукция может находиться в пути до восьми дней дольше. Поставщики воспользовались ситуацией и повысили закупочные. Ситуация может увеличить цены на полках магазинов, пишут "Ведомости".

Роспотребнадзор следит за оборотом опасных продуктов, в том числе содержащих "незаявленные химические вещества", объясняет представитель службы. Контроль за поставками из Турции, Ирана, Египта, ЮАР, Вьетнама и других стран усилен с 13 октября прошлого года после того, как у некоторых производителей обнаружены товары с остатками 23 видов пестицидов, 20 из которых не прошли государственную регистрацию в России. В итоге ввоз небезопасной плодоовощной продукции 88 производителей лимонов, мандаринов, перца, винограда, гранатов, мяты, яблок, апельсинов, груш, грейпфрутов был приостановлен. Кроме того, из-за неоднократных нарушений начиная с ноября – декабря прошлого года приостановлен ввоз всего турецкого перца, винограда и гранатов, иранского перца, а с января 2022 г. – турецких апельсинов и грейпфрутов, говорит собеседник "Ведомостей". По его словам, служба также ограничиваланекоторых товаров из Китая, в которых содержание ДНК генетически модифицированной кукурузы и сои превышало норму.

Поставщики воспользовались ситуацией и повысили закупочные цены втрое, говорит представитель универмага "Верный". При этом, по его словам, ритейлер не повышал стоимость товаров на полках магазинов. Удорожание продукции у поставщиков подтверждает и собеседник в другой торговой сети. "Ритейл вынужден в форс-мажорном режиме искать альтернативные рынки, стоимость продукции на которых, как правило, выше. Например, запрет импорта грейпфрута из Турции уже привел к росту отпускной цены у альтернативных поставщиков из Египта и Израиля на 30–100%", – рассказывает он. По его словам, если такая практика продолжится, то под угрозой могут оказаться поставки картофеля из Египта, который служит основной альтернативой отечественной продукции весной. А это, по его словам, заметно увеличит его цену на полке.

Роспотребнадзор продолжает усиленный контроль, говорит представитель службы, мнение которого приводят "Ведомости". По его словам, есть риск использования новых химических веществ, в том числе и незарегистрированных в России. Кроме того, запрещенная продукция может быть перенаправлена к нам через другие страны.