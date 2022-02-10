.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
10 февраля 2022 года 09:25
Бизнесу готовят новые условия для подписания СЗПК
|0
YAY/TACC
10 февраля. FINMARKET.RU - Власти введут новое условие для заключения соглашений о защите инвестиций Компании должны будут предоставлять ФНС онлайн-доступ к своим данным Бизнес сможет заключать соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) по новым инвестпроектам только после того, как откроет ФНС удаленный доступ к данным о своих финансовых потоках. Обязательство присоединиться к механизму так называемого налогового мониторинга как условие подписания СЗПК обсуждалось 8 февраля в правительстве на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова, рассказали "Ведомостям" три участника этой встречи. Онлайн-контроль ФНС будет распространяться только на организацию, реализующую проект (бизнесу нужно выделять отдельную структуру под СЗПК из общей группы), открыть налоговикам удаленный доступ к информации нужно будет в течение трех лет после заключения соглашения, уточнил близкий к правительству источник. Поправка внесена в законопроект о внесении изменений в 69-ФЗ ("О защите и поощрении капиталовложений"), сейчас документ находится на межведомственном согласовании. Присоединение к налоговому мониторингу позволит снизить риски для обеих сторон - как для государства, так и для бизнеса, полагает федеральный чиновник, участвовавший в совещании. " Предлагается, что организация, реализующая проект, должна перейти на налоговый контроль в форме налогового мониторинга в течение 3-х лет с момента заключения СЗПК - это условие подписания соглашения, уточнил представитель Минэкономразвития. Мониторинг будет проводиться на протяжении срока соглашения, т. е., по сути, действия стабилизационной оговорки. Невыполнение условия может стать поводом для расторжения СЗПК, резюмировал собеседник "Ведомостей".
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.