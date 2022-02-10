Бизнесу готовят новые условия для подписания СЗПК

10 февраля. FINMARKET.RU - Власти введут новое условие для заключения соглашений о защите инвестиций

Компании должны будут предоставлять ФНС онлайн-доступ к своим данным

сможет заключать соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) по новым инвестпроектам только после того, как откроет ФНС удаленный доступ к данным о своих финансовых потоках. Обязательство присоединиться к механизму так называемого налогового мониторинга как условие подписанияобсуждалось 8 февраля в правительстве на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова, рассказали "Ведомостям" три участника этой встречи.

Онлайн-контроль ФНС будет распространяться только на организацию, реализующую проект (бизнесу нужно выделять отдельную структуру под СЗПК из общей группы), открыть налоговикам удаленный доступ к информации нужно будет в течение трех лет после заключения соглашения, уточнил близкий к правительству источник. Поправка внесена в законопроект о внесении изменений в 69-ФЗ ("О защите и поощрении капиталовложений"), сейчас документ находится на межведомственном согласовании.

Присоединение к налоговому мониторингу позволит снизить риски для обеих сторон - как для государства, так и для бизнеса, полагает федеральный чиновник, участвовавший в совещании. "

Предлагается, что организация, реализующая проект, должна перейти на налоговый контроль в форме налогового мониторинга в течение 3-х лет с момента заключения СЗПК - это условие подписания соглашения, уточнил представитель Минэкономразвития. Мониторинг будет проводиться на протяжении срока соглашения, т. е., по сути, действия стабилизационной оговорки. Невыполнениеможет стать поводом для расторжения СЗПК, резюмировал собеседник "Ведомостей".