Срок потребкредитов могут ограничить пятью годами

10 февраля. FINMARKET.RU - Срок выдачи необеспеченных займов ограничат пятью годами, а банки обяжут включать в расчет полной стоимости ссуд любые платежи в пользу кредитора и предлагать альтернативные варианты ссуды без приобретения дополнительных услуг. Такойпланируется принять в весеннюю сессию парламента, рассказал "Известиям" один из авторов документа, глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

По его словам, законопроект согласован со всеми профильными ведомствами и должен быть принят во всех трех чтениях до конца весенней сессии Госдумы, то есть в 1-м полугодии. С учетом того, что документ предусматривает отсрочку на полгода для адаптации банков к новым требованиям, он может вступить в силу ближе к концу 2022 года.

Законопроект предусматривает следующие основные изменения:

ограничение максимального срока заключения необеспеченного потребительского кредита пятью годами "в целях ограничения рисков чрезмерной закредитованности населения и снижения долговой нагрузки";

включение в расчет полной стоимости кредита любых платежей заемщика в пользу кредитора и (или) третьих лиц;

дополнительное информирование клиента об условиях изменения процентной ставки в процентах годовых для каждого варианта поведения заемщика;

увеличение "периода охлаждения", то есть продление для заемщика срока, когда он может отказаться от допуслуг при заключении кредитного договора и вернуть деньги - до даты первого платежа плюс 5 дней вместо 14 дней со дня согласия;

обязанность банка предлагать заемщику альтернативный вариант кредита без приобретения допуслуг;

информирование заемщика об изменении полной стоимости кредита при пересмотре договора;

изменение правил рекламы потребительских займов - она не должна содержать указание на их стоимость в процентах годовых, кроме информации о полной стоимости кредита.

По мнению авторов инициативы, принятие законопроекта повысит уровень защиты прав граждан при потребкредитовании и информированности о реальных расходах по финансовым продуктам.