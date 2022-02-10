- ограничение максимального срока заключения необеспеченного потребительского кредита пятью годами "в целях ограничения рисков чрезмерной закредитованности населения и снижения долговой нагрузки";
- включение в расчет полной стоимости кредита любых платежей заемщика в пользу кредитора и (или) третьих лиц;
- дополнительное информирование клиента об условиях изменения процентной ставки в процентах годовых для каждого варианта поведения заемщика;
- увеличение "периода охлаждения", то есть продление для заемщика срока, когда он может отказаться от допуслуг при заключении кредитного договора и вернуть деньги - до даты первого платежа плюс 5 дней вместо 14 дней со дня согласия;
- обязанность банка предлагать заемщику альтернативный вариант кредита без приобретения допуслуг;
- информирование заемщика об изменении полной стоимости кредита при пересмотре договора;
- изменение правил рекламы потребительских займов - она не должна содержать указание на их стоимость в процентах годовых, кроме информации о полной стоимости кредита.
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10 февраля 2022 года 08:55
Срок потребкредитов могут ограничить пятью годами
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Донат Сорокин/ТАСС
10 февраля. FINMARKET.RU - Срок выдачи необеспеченных займов ограничат пятью годами, а банки обяжут включать в расчет полной стоимости ссуд любые платежи в пользу кредитора и предлагать альтернативные варианты ссуды без приобретения дополнительных услуг. Такой законопроект планируется принять в весеннюю сессию парламента, рассказал "Известиям" один из авторов документа, глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, законопроект согласован со всеми профильными ведомствами и должен быть принят во всех трех чтениях до конца весенней сессии Госдумы, то есть в 1-м полугодии. С учетом того, что документ предусматривает отсрочку на полгода для адаптации банков к новым требованиям, он может вступить в силу ближе к концу 2022 года. Законопроект предусматривает следующие основные изменения:
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Ключевые слова: РФ, потребкредиты, сроки, ограничение, законопроект
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